Prima Elodie e poi Rocio Munoz Morales. Ma a dirla tutta, prima ancora di vederle ai piedi di queste due bellissime e nuove conduttrici de Le Iene le ha indossate Chiara Ferragni e, in un divertente video social, anche il marito Fedez. Insomma, tutti pazzi per le platform di Versace. Queste scarpe che non possono passare inosservate hanno debuttato in passerella, alla scorsa Fashion Week, con le magnifiche Bella Hadid e Vittoria Ceretti.

Poi sono passate a molte loro colleghe come Kaia Gerber e Natasha Poly fino a finire nelle scarpiere di numerose vip e influencer. Anche Ambra Angiolini le ha sfoggiate all’Arena di Verona durante il concerto di Marco Masini e nelle ultime settimane sono diventate “il testimone”, il segno distintivo che passerà di conduttrice in conduttrice in questa nuova edizione de Le Iene. Elodie, che su Instagram le ha mostrate di ogni colore, le ha infatti lasciate in eredità alla compagna di Raoul Bova che martedì sera, 12 ottobre 2021, ha affiancato Nicola Savino sul palco: se l’è allacciate dando il via alla seconda puntata.

Quanto costano le scarpe platform di Versace

E che dire di Fedez che qualche settimana fa, per non sfigurare di fianco alla moglie che sfoggiava proprio queste scarpe altissime per assistere alla sfilata Versace, ne ha provate un paio immortalandosi su Instagram? Ovvio che non erano della sua misura ma lui, per qualche secondo, è stato “all’altezza” della bellissima Chiara Ferragni. Giusto il tempo di un breve video social, alla fine del quale ha confessato: “Mi si stanno staccando le dita dei piedi!”.





Come spesso accade nella moda, anche queste scarpe che hanno conquistato Elodie sono diventate un must have, un vero pezzo irrinunciabile e da collezione per le fashion addicted. Sono scarpe molto alte, si capisce subito, per la precisione sono alte 15,5 centimetri ma il dislivello per il piede non è così estremo grazie al platform frontale che misura 6,5 centimetri.

In raso, con cinturino alla caviglia decorato da cristalli e l’inconfondibile medaglietta della Medusa, sono proposte in diversi colori. Disponibili in nero, giallo, fucsia e rosso queste décolleté molto particolari firmate Versace sono sicuramente uno degli ultimi successi della Maison ma, e anche questo era facilmente intuibile, non sono proprio alla portata di tutte le tasche. Il prezzo? Costano 1.090 euro.