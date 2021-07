Elisabeth, oggi principessa e soldato, domani regina. Sarà lei la prima donna a regnare il Belgio

Tra le principesse più ammirate d’Europa c’è sicuramente Elisabetta, 20 anni, primogenita di re Filippo e della regina Mathilde e legittima erede al trono del Belgio. Elisabeth del Belgio, contessa di Brabante e futura regina del paese, è ormai cresciuta e per lei è arrivato il momento di avere maggiori responsabilità a palazzo.

A differenza degli altri Royal Baby europei, lei è apparsa di fronte ai riflettori fin da piccola, non a caso appare sempre a perfetto agio di fronte la macchina da presa. Come nel caso di Victoria di Svezia, Elisabeth sarà Regina perché in Belgio è stata eliminata la cosiddetta “legge salica” che prevedeva che solamente i figli maschi potessero ereditare il regno. E lei sarà la prima regina della nazione.

Chi è Elisabeth, principessa del Belgio

La principessa salirà sul trono dopo il padre, il re Filippo, sovrano salito al trono il 21 luglio 2013 dopo l’abdicazione per motivi di salute di suo padre Alberto II. Nel 2020, dopo aver compiuto 18 anni, Elisabeth del Belgio si è iscritta alla Military School di Bruxelles, scuola di tradizione per i reali della sua famiglia, solo che lei è la prima donna a diventare regina e quindi anche la prima a frequentare la scuola militare.





La famiglia reale si è riunita il 23 luglio per la tradizionale festa nazionale, quest’anno sottotono a causa delle inondazioni che hanno devastato parte del Paese e quasi 200 vittime. Presente ovviamente la principessa, che è rimasta accanto al madre e alla madre e ai sudditi. Elisabetta Duchessa di Brabante è nata il 25 ottobre 2001 ad Anderlecht ed è la figlia maggiore di Re Filippo e della Regina Mathilde.

Come detto è la legittima erede al trono belga (grazie all’abolizione della legge salica nel 1991 che prevedeva una successione al maschile) e il suo futuro è già scritto (diventerà dunque la prima Regina Sovrana dei Belgi al termine del regno di suo padre Filippo, al contrario delle altre Regine con il titolo di consorti ). Ha tre fratelli minori, Gabriele (nato il 20 agosto 2003), Emanuele (il 4 ottobre 2005) ed Eleonora (nata il 16 aprile 2008).