Ci siamo messi alle spalle febbraio, che quest’anno è durato 29 giorni, e ora tutti si chiedono cosa prevede l’oroscopo 2024 di marzo. A fugare ogni dubbio ci ha pensato Branko, infatti l’astrologo ha puntato l’attenzione su cosa accadrà negli ambiti amorosi, lavorativi e concernenti la salute. Partendo dal segno Ariete, l’astrologo ha detto che i nati sotto questo segno avranno alti e bassi. Infatti, a volte ci si sentirà imbattibili, mentre in altre circostanze si vorrà solo rimanere a casa.

Continuando a parlare dell’Ariete, ci saranno delle sfide ma si supereranno con pazienza. Qualche difficoltà a lavoro e attenzione alle spese. Poi soffermandosi sempre sull’oroscopo 2024 di marzo, Branko si è concentrato sul Toro, che avrà momenti altalenanti. Incertezza sull’amore, nessuna grande novità a lavoro e a volte ci saranno delle botte di fortuna. L’energia sarà normale, quindi si andrà avanti senza particolari problemi.

Oroscopo 2024 di marzo, le previsioni di Branko segno per segno

L’oroscopo 2024, inerente il mese di marzo, è continuato in questo modo secondo Branko. Infatti, passando ai Gemelli, avranno delle belle sorprese e qualche sfida sentimentale non troppo complicata. Pressione a lavoro, ma momentanea, quindi tutto si supererà. La fortuna dovrebbe essere generosa e occorrerà ascoltare il proprio corpo. Il sito Napolike ha poi aggiunto che l’astrologo si è soffermato sul Cancro, che avrà una sorta di giostra in amore. Occorrerà essere determinati sul posto di lavoro e la fortuna non sarà facile da ottenerla. Niente acquisti impulsivi.

