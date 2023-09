È morto all’età di 94 anni l’uomo che è stato legato a uno degli eventi più tragici del secolo scorso. La notizia è stata data dalla ‘Bbc’, evidenziando che il decesso secondo la famiglia è avvenuto il 30 agosto. Nato ad Alessandria in Egitto il 27 gennaio 1929, ha costruito un impero commerciale in Medio Oriente prima di trasferirsi nel Regno Unito nel 1970.

L’imprenditore egiziano ed ex proprietario dei grandi magazzini Harrods, Mohamed Al-Fayed, è morto all’età di 94 anni. Il figlio di Mohamed Al-Fayed, Dodi morì il 31 agosto 1997 a Parigi in un incidente stradale insieme alla sua compagna, la principessa del Galles, Lady Diana Spencer. Dopo la morte di suo figlio maggiore Dodi, Al Fayed si è impegnato per fare chiarezza della morte di suo figlio e di Lady Diana. La Bbc ricorda che l’imprenditore egiziano non è mai riuscito ad ottenere un passaporto britannico e che è rimasto lontano dai riflettori negli ultimi dieci anni, vivendo nella sua villa nel Surrey con sua moglie Heini.

Leggi anche: “Pugnalata 56 volte”. La vip tratta in inganno per un lavoro e uccisa a coltellate: la scoperta choc





Mohamed Al Fayed, morto a 94 anni il padre di Dodi

Al Fayed era anche l’ex proprietario del Fulham Football Club. Il club ha reso omaggio all’ex proprietario manifestando il cordoglio della società: “Abbiamo un debito di gratitudine nei confronti di Mohamed per quello che ha fatto per il nostro club, e i nostri pensieri ora sono con la sua famiglia e i suoi amici in questo momento cupo”, si legge in una nota.

Mohamed Al Fayed nel 1954 si è sposato con Samira Khashoggi (da cui ha avuto Dodi), sorella del trafficante d’armi saudita Adnan Khashoggi, che lo ha coinvolto in attività di import-export in Arabia Saudita. L’incarico ha aiutato Al Fayed a creare nuove connessioni in Egitto e, sebbene il matrimonio sia durato poco più di due anni, Al Fayed ha continuato nel settore delle importazioni fondando una sua compagnia marittima.

Nel 1966 Al Fayed è diventato consigliere di uno degli uomini più ricchi del mondo, il sultano del Brunei. Dopo aver accumulato una notevole ricchezza ed esperienza, nel 1974 si è trasferito in Gran Bretagna. Cinque anni dopo, ha acquistato il prestigioso hotel Paris Ritz con suo fratello Ali per 20 milioni di sterline. Successivamente nel 1985 ha rilevato Harrods per 615 milioni di sterline. Al Fayed ha acquistato il Fulham Football Club nel 1990. Nel 1985 si è sposato con Heini Wahten con cui ha avuto 4 figli: Jasmine, Camilla, Omar e Karim.