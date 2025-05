Dopo i solenni funerali di Papa Francesco, celebrati il 26 aprile 2025, si è aperta ufficialmente la corsa alla sua successione. Un momento che, sebbene previsto, scuote profondamente l’intera comunità cattolica e il mondo intero. Mentre l’eco delle preghiere risuona ancora nella Basilica di San Pietro, l’attenzione ora si concentra sul prossimo Conclave (al via il 7 maggio). Secondo il Codice di Diritto Canonico, per diventare Papa basta essere maschi, battezzati e cattolici: tecnicamente, milioni di uomini nel mondo sarebbero idonei. Ma nella realtà, come sempre, la partita si gioca tra poche decine di cardinali, con i bookmaker che già stilano liste e quote, alimentando il fermento.

Il detto “Chi entra Papa nel Conclave, ne esce cardinale” continua a valere. In passato non sono mancate sorprese, e anche stavolta ci si aspetta colpi di scena. Il dibattito sui “papabili” si fa acceso, alimentato da anni di speculazioni e previsioni che hanno avuto come sfondo il lungo periodo di malattia di Bergoglio, il suo ricovero al Gemelli e le tensioni interne alla Curia. Alcune voci, sussurrate ma insistenti, parlano da tempo di un desiderio di rinnovamento nella gestione degli affari vaticani. C’è chi individua dietro le quinte figure ostili, soprannominate “corvi”, che avrebbero cercato di orientare in anticipo la scelta del futuro Pontefice.

A raccontare l’atmosfera all’interno del Conclave è il cardinale Mauro Piacenza, oggi ottantenne e quindi fuori dal gruppo degli elettori, intervistato da “Il Corriere della Sera”: “Quello che succede in un Conclave è tutto il contrario di quel che si vede nei film”. Un’affermazione che restituisce il senso di mistero e rigore che permea l’intero processo. Le regole sono ferree: niente contatti con l’esterno, niente dispositivi elettronici, nessuna finestra aperta. Eppure, anche nella rigidità del cerimoniale, si sono registrate deviazioni. Lo ricorda con una punta di ironia il cardinale Domenico Calcagno, anche lui escluso per età: “Io a Santa Marta la tv l’ho vista, la sera prima dell’elezione di Francesco, ma nessuno mi ha scomunicato. Pensate che è pure vietato aprire le finestre e le persiane, perché qualcuno da sotto potrebbe origliare. Eppure, uno di noi nel 2013 trasgredì: faceva troppo caldo, non chiedetemi chi fosse”.

Non meno sorvegliato è il capitolo dedicato alla cucina. Il cibo, durante il Conclave, è affidato alle mani esperte delle suore di Santa Marta. Come racconta ancora Piacenza: “Ricordo la minestra di verdure e poi a cena la scaloppina. Io comunque so cucinare bene, perciò anche adesso quando le suore messicane che mi assistono sono impegnate, prendo e butto giù la pasta”. La qualità e la sicurezza dei pasti serviti ai cardinali sono fondamentali. Non solo per la salute, ma anche per prevenire interferenze esterne: ogni alimento proveniente da fuori è rigorosamente vietato, per evitare che possa contenere messaggi in codice destinati agli elettori.

LaCucinaItaliana.it ha recentemente svelato alcuni dettagli della dieta imposta ai cardinali nei giorni del Conclave. Si parla di un regime “sano e bilanciato”, molto simile a quello seguito dallo stesso Papa Francesco. Colazioni leggere, pranzi completi con risotti, pasta, carni bianche o pesce, frutta e verdura provenienti dagli orti vaticani, pane fresco, e cene frugali. Piccole concessioni alla gola sono previste solo la domenica, quando si può gustare un dolce da forno. È concesso anche un bicchiere di vino al giorno, ma sono tassativamente vietati i superalcolici. Un menu sobrio, che rispecchia la spiritualità del momento, in cui le decisioni più importanti per il futuro della Chiesa si prendono a stomaco pieno, ma con la mente lucida.

