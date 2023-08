Il fatidico Sì nel corso di una cerimonia intima a bordo piscina, nella casa della famosa figlia, circondati dagli amici e dai parenti più stretti. La coppia vip si è fidanzata ufficialmente durante la festa del Ringraziamento dello scorso anno e sabato si è giurata amore eterno. L’annuncio era arrivato su Instagram ad aprile, con un’immagine del suo anello con taglio smeraldo e la didascalia: “Mille volte… sì”. E ora, come racconta Vogue che pubblica anche le foto, quel Sì è stato pronunciato.

Un amore da favola 2.0 quello dei novelli sposini. Si sono conosciuti sui social. Gli ha inviato un messaggio su Instagram e “il resto è storia”. “È stato amore a prima vista per entrambi!”, ha aggiunto lei al magazine. E così Tish Cyrus e Dominic Purcell si sono sposati nella villa della ben nota figlia di lei, manager e produttrice, Miley, a Malibu. Lui, nemmeno a dirlo, è l’attore di Prison Break. Ed è stata proprio Miley Cyrus ad accompagnarla verso il Sì all’uomo dei suoi sogni: “Vedere mia madre così felice e innamorata è molto emozionante per me”, ha raccontato sempre a Vogue.

La coppia vip si è sposata: cerimonia intima a casa della figlia di lei

Due i cambi d’abito della sposa. Prima Tish Cyrus ha indossato un abito di pizzo bianco senza spalline con una gonna a trapezio di Netta Benshabu, che ha selezionato con l’aiuto del suo stilista, Bradley Kenneth. “In realtà non potevo decidere tra due abiti, quindi li ho indossati entrambi”, ha spiegato aggiungendo che quello della cerimonia “è stato l’abito più romantico che abbia mai visto”.

“Mi sentivo davvero come me . E soprattutto, mi ha fatto sentire come mi sento quando sono con Dom: bellissimo. È così che mi fa sentire”. Poi il secondo vestito, di seta con spalline sottili e uno spacco di Grace Loves Lace, per il ricevimento. Lo sposo invece ha scelto di indossare una semplice camicia bianca tenuta sbottonata e un paio di pantaloni vintage da un film che ha appena finito.

Le damigelle, infine, indossavano abiti blu ghiaccio di Bec & Bridge Bridal e in mano mazzi di rose bianche. Il matrimonio è stato celebrato nella villa di Miley Cyrus, che ha anche partecipato attivamente all’organizzazione: “Per tutta la mia vita mia madre è stata dietro le quinte. È sempre stata lei a prepararmi per i grandi giorni, a cominciare dalle gare di cheerleader, poi sul set o nel backstage prima di uno spettacolo. Non ha mai smesso di celebrarmi ed è stata così solidale con le mie decisioni. Mi sento onorata di essere quella persona per lei, ora che sono più grande”, ha detto a Vogue.