“Come sarà il giorno degli innamorati”. Oroscopo San Valentino di Paolo Fox, passione e scintille solo per alcuni segni. E c’è chi deve fare attenzione col partner

Il 14 febbraio è da sempre sinonimo di amore e romanticismo in tutto il mondo. San Valentino prende il nome dal santo e martire cristiano Valentino di Terni e venne istituita nel 496 da papa Gelasio I, andando a sostituirsi alla precedente festa pagana dei Lupercalia, presumibilmente anche con lo scopo di cristianizzare la festività romana.

Questi riti si celebravano il 15 febbraio e prevedevano festeggiamenti sfrenati ed erano apertamente in contrasto con la morale e l’idea di amore dei cristiani. Per “battezzare” la festa dell’amore, il papa Gelasio I decise di spostarla al giorno al 14 febbraio facendo diventare San Valentino diventare protettore degli innamorati. In base al nostro segno zodiacale, o a quello del partner, scopriamo come andrà questa giornata in base all’oroscopo di Paolo Fox.

“Chi fa più se*so”. Oroscopo 2024 Paolo Fox, il segno più passionale dell’anno. Ma anche il più fortunato





Oroscopo di Paolo Fox per San Valentino

Ariete

La giornata di San Valentino sarà molto passionale. Questo segno di fuoco può aspettarsi una giornata intensa e piena di emozioni grazie all’energia di Marte, loro pianeta governante, che li spinge a essere audaci e a seguire i propri istinti. Sii pronto a cogliere l’opportunità di esprimere i tuoi sentimenti con coraggio e determinazione. Le stelle potrebbero riservare una sorpresa romantica che accenderà la tua passione e ti farà sentire al settimo cielo.

Toro

Il vostro entusiasmo sarà contagioso e vi metterà in buona luce agli occhi delle persone che vi circondano. Nella giornata di San Valentino saranno favoriti sia il lato sentimentale che quello lavorativo, anche grazie alla grande energia che vi pervade. Giornate utili per chiarire, verificare, potenziare un amore o se ancora abbia le basi giuste per ripartire, un discorso a parte merita Venere nel suo nuovo transito, potrà provocare una decisione a sorpresa. San Valentino scintillante per questo segno.

Gemelli

Non è questo il momento ideale per stravolgere la vostra vita cari Gemelli, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Se avete conosciuto una persona che vi piace, sarebbe meglio non fare promesse e approfondire la conoscenza prima di tuffarvi in una nuova storia. Evitate di di prendere decisioni che potrebbero rivelarsi troppo affrettate. La malizia farà da ciliegina sulla torta.

Cancro

Servono dei chiarimenti in amore, secondo l’Oroscopo del giorno di Paolo Fox. Ci sono delle questioni aperte con il partner che non vi sono andate giù ma trascinare avanti rancori e polemiche non serve a nessuno. Meglio mettere un punto a certe situazioni che vanno avanti da troppo tempo. Venere non sarà più contraria, e questo favorisce la giornata di San Valentino. i problemi e le distanze raggelanti degli ultimi tempi saranno dimenticati.

Leone

Il Leone ama essere al centro dell’attenzione e non esita a mostrare tutto il suo affetto in modo vistoso e generoso. Con il Sole nel suo segno, i Leoni brilleranno come mai prima d’ora in questa giornata dedicata all’amore e faranno di tutto per far sentire amati i loro partner.

Vergine

In questa giornata dedicata a San Valentino sarebbe meglio concentrarvi di più sul vostro partner e sulle sue esigenze piuttosto che concentrarvi troppo sul lavoro. Magari sarà la giornata giusta per programmare qualcosa di veramente esclusivo. Ci saranno tutte le condizioni per vivere dei momenti di intensa passione, soprattutto per le giovani coppie. Il fatto che non ci siano grandi novità nel lavoro potrebbe essere una buona notizia.

Clicca per leggere gli altri segni