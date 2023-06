Ha tenuto nascosto il male fino a poche ore fa, quando ha deciso di raccontare tutto dopo essersi sottoposta ad un intervento chirurgico. Lo ha rivelato nel corso del suo podcast: “Voglio che ogni singola persona che sta ascoltando questo podcast venga controllata, venga sottoposta a screening e vada a farlo”, racconta. Controlli che per lei si sono rivelati decisivi: “Non aveva sintomi per questo ritiene che la sua esperienza sottolinei l’importanza di uno screening regolare”, si legge nel comunicato ufficiale.

Delle sue difficoltà ha raccontata un’amica che si è confessata con un tabloid: “È stato un momento davvero difficile, ma è molto grata al personale medico che ha eseguito la mammografia e l’ha rilevata in anticipo e al personale medico che si è preso cura di lei in questi ultimi giorni, è incredibilmente grata”. Ora, a quanto si apprende, inizierà la convalescenza.





Sarah Ferguson operata per un tumore al seno: non aveva sintomi

Per Sarah Ferguson non saranno giorni semplici nonostante la prognosi sia buona. A dare qualche notizia in più sono fonti di Palazzo. “A Sarah, duchessa di York, è stata recentemente diagnosticata una forma precoce di cancro al seno rilevata durante uno screening mammografico di routine. Le è stato consigliato di sottoporsi a un intervento chirurgico che ha avuto successo. La duchessa sta ricevendo le migliori cure mediche ei suoi medici le hanno detto che la prognosi è buona”.

E ancora: “Ora si sta riprendendo con la sua famiglia. La Duchessa vuole esprimere la sua immensa gratitudine a tutto il personale medico che l’ha supportata in questi giorni. È anche enormemente grata al personale coinvolto nella mammografia che ha identificato la sua malattia, che altrimenti era priva di sintomi e ritiene che la sua esperienza sottolinei l’importanza di uno screening regolare”.

Sarah (secondo il Giornale operata d’urgenza) sta passando questi giorni con la sua famiglia, compreso l’ex marito principe Andrea e le figlie Beatrice ed Eugenie. È stata membro ufficiale della famiglia reale britannica dal 1986 al 1996, avendo sposato Andrea il 23 luglio 1986 nell’Abbazia di Westminster, divenendo duchessa di York. Si separò dal marito nel gennaio 1992 e divorziò nel maggio 1996. Mantiene il privilegio del titolo ducale ma senza il trattamento di Altezza Reale, rimanendo quindi un membro minore della famiglia reale.