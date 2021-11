“Incredibile”. Chiara Ferragni, putiferio per la prima linea di trucchi. E il prezzo non c’entra niente

Presidente e amministratore delegato delle società TBS CREW Srl e Chiara Ferragni Collection, membro del Consiglio di amministrazione di Tod’s, imprenditrice, influencer, mamma e moglie, Chiara Ferragni ha lanciato la sua prima linea di Make-up.

“Dedicata a tutti quelli che vogliono sentirsi la versione migliore di se stessi. Una linea che rispecchia la sua idea di empowering make-up, dedicata a chi non ha paura di esprimere la propria personalità”, si legge sul sito di Douglas, le profumerie che vendono la collezione di Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni, polemica per la linea make-up

Per il lancio della linea l’imprenditrice ha inviato delle box omaggio a esperte di make-up e influencer ed è qui che è scoppiata la polemica. Loretta Grace, youtuber e beauty influencer nota al pubblico per le sue battaglie a sostegno dell’inclusività nel mondo del beauty, ha criticato Chiara Ferragni.





Loretta Grace si è lamentata perché a nessuna make up artist di colore (dark skin) è stata inviata la box prova per sponsorizzare i prodotti della collezione Chiara Ferragni. “È poco smart avere una policy che esclude completamente la dark skin – ha detto – Se si fa una campagna inclusiva che vuole lanciare un messaggio inclusivo, allora poi nella pratica bisognerebbe mantenere la stessa visione. Non ho visto nessuno (makeup artist dark skin) ricevere quel pacco“.

La youtuber ha spiegato che la sua critica non è data dall’invidia, ma semplicemente dalla delusione nel vedere esclusa una fetta di consumatori del settore, soprattutto alla luce del messaggio lanciato da Douglas che dice: “Dedicata a tutti quelli che vogliono sentirsi la versione migliore di se stessi. Una linea che rispecchia la sua idea di empowering make-up, dedicata a chi non ha paura di esprimere la propria personalità”.