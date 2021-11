Chiara Ferragni, arrivano anche i cosmetici. La nuova linea di make up firmata dall’influencer italiana più famosa al mondo si aggiunge così alle tante collezioni che spaziano dalla lingerie ai gioielli, dagli accessori per la scuola agli abiti fino ai capi per neonati. Il mondo beauty non è nuovo a Chiara Ferragni, che già due anni fa aveva debuttato in questo settore con Lancôme ma ora si è messa in proprio e ha lanciato la sua prima collezione di cosmetici che ha utilizzato per il make up sfoggiato a Berlino per ricevere il premio “Woman of The Year”.

Durante il viaggio la moglie di Fedez ha presentato i suoi prodotti su Instagram, dove ha mostrato le confezioni rosa brillante con l’immancabile occhio cigliato simbolo del suo brand. Si tratta di “empowering make-up”, dedicato alle donne che vogliono mostrare la versione più libera e creativa di se stesse attraverso il trucco, ha spiegato.

I trucchi e i prezzi della linea make up di Chiara Ferragni

La nuova collezione di cosmetici by Chiara Ferragni è stata realizzata in collaborazione con Douglas e viene distribuita in esclusiva nei punti vendita in Italia, in Spagna e in Portogallo ma ovviamente è disponibile anche online, sul sito del brand e su quello dell’influencer. Tutti i prodotti, si legge sul sito Douglas, sono Made in Italy e realizzati con formule innovative. Ma andiamo al sodo: la collezione di Chiara Ferragni è composta da sette pezzi per occhi, labbra e guance.





I rossetti sono proposti in tre diverse sfumature: Lipstick All That Glitter (altamente pigmentato), Lipstick Working’ Girl (impeccabile) e Lipstick Hot Mama’s (con estratti di tè verde). e costano tutti 21,50 euro. Il blush invece è disponibile in una sola sfumatura e costa 36 euro. Il gel per le sopracciglia è in vendita a 20 euro mentre il mascara ha un valore di 25,50 euro. Infine il “pezzo forte” dell’intera gamma trucco di Chiara Ferragni.

Il pezzo forte, che è anche il più costoso, è sicuramente la palette occhi: è composta da 15 sfumature di ombretto, mat e iridescenti e ha un prezzo di 49 euro. Come detto, i beauty look sono solo gli ultimi prodotti di quello che ormai è un vero e proprio impero. Solo qualche giorno fa Chiara Ferragni aveva lanciato la primissima collezione di gioielli che è composta da collier, anelli, orecchini e bracciali si divide in due linee: la Heart Collection e la Bossy Chain.