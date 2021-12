“Incredibile!”. Charlotte d’Inghilterra, il curioso particolare sulla cartolina di Natale della Royal family

Il principe William e Kate Middleton hanno postato su Instagram una foto della loro famiglia in cui fanno gli auguri di Natale ai sudditi. Le Christmas card , le cartoline di Natale, fanno parte della tradizione della famiglia reale britannica da più di settant’anni e nel corso degli anni alcune di queste sono diventate iconiche e indimenticabili.

Come detto, gli ultimi in ordine di tempo a onorare questo rituale sono stati il duca e la duchessa di Cambridge insieme ai figli: il principino ed erede al trono George, la principessa Charlotte e il piccolo Louise. La nuova cartolina di Natale dei duchi di Cambridge è stata condivisa sull’account Instagram ufficiale di Kensington Palace e come sempre ha avuto un boom di like e commenti.

La tradizione della foto di famiglia natalizia è condivisa da tutti i reali inglesi, che negli anni hanno collezionato tanti ritratti tra loro diversi e importanti ma questa volta “rompe” una tradizione: la location non è più Anmer Hall, ma la Giordania. E c’è un motivo, paese in cui Kate Middleton ha vissuto per ben due anni quando era piccola.





Ma non solo, tra i commenti spiccano quelli dei sudditi che hanno notato la grandissima somiglianza tra Charlotte e la nonna, la regina Elisabetta. “Una mini regina”, “Assomiglia alla regina”, “È impressionante quanto sia uguale alla regina”, sono solo alcuni dei commenti lasciati sotto al post della famiglia reale.

«Lieti di condividere una nuova immagine della famiglia», hanno scritto come didascalia al post. Come detto, questa cartolina natalizia è un po’ di rottura rispetto alle tendenze classiche della royal family, che ama “immortalarsi” ad Anmer Hall, residenza vicino a Sandringham House, dove la regina Elisabetta abitualmente trascorre le feste.