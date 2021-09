“Come sta la principessa Charlene”. Malore, ricovero d’urgenza e ore di apprensione: parla la casa reale

Attimi di grande paura per Charlene di Monaco. La principessa, 43 anni, moglie del principe Alberto si trova da mesi in Sudafrica lontana dal marito e dai due figli gemelli. In un’intervista al magazine sudafricano News24, la principessa ha rivelato di aver subito un intervento per il rialzo del seno mascellare, un innesto osseo che viene effettuato per poter fare degli impianti nella zona dei molari.

Tuttavia l’intervento ha avuto pesanti strascichi. È subentrata infatti un’infezione che ha coinvolto le orecchie, di qui l’impossibilità di spostarsi: il suo apparato uditivo, al momento, non potrebbe sopportare una pressione superiore ai 20 mila piedi. Per tale motivo non fa rientro nel Principato e tutto questo alimenta le voci di crisi della coppia reale. Di recente il principe Alberto è volato in Sudafrica insieme ai figli per andare a trovare Charlene.

Sui social sono state pubblicate foto della famiglia riunita, ma non tutti hanno creduto alla reunion familiare. Infatti secondo l’esperta di linguaggio del corpo, Judi James, le immagini inviano in realtà un messaggio completamente diverso. Le foto, stando alla James, mostrano che “non c’è nessun legame sentimentale tra loro, Alberto e Charlene hanno un aspetto imbarazzato”. Dopo qualche giorno Alberto è tornato nel Principato con i figli rassicurando tutti sul fatto che la moglie si stesse riprendendo e che potesse anche lei fare presto rientro. Ma nella tarda serata di mercoledì 1 settembre la principessa ha avuto un altro problema di salute.





Il Daily Mail riporta alcune dichiarazioni della fondazione che porta il suo nome dove si legge che “sua Altezza Serenissima, la Principessa Charlene di Monaco, è stata ricoverata d’urgenza in ospedale in ambulanza, mercoledì sera tardi, dopo essere collassata a causa di complicazioni dovute alla grave infezione all’orecchio, al naso e alla gola che ha contratto a maggio”. La nota spiega poi che “il suo team medico sta attualmente valutando le sue condizioni, ma ha confermato che la principessa è stabile”. L’ospedale avrebbe rifiutato di confermare quali procedure mediche siano state eseguite appellandosi alla riservatezza del paziente.

La notizia del ricovero di Charlene è stata confermata anche dal marito con un post social: “È in condizioni stabili ed è stata dimessa, ora preghiamo per lei”. “La principessa Charlene è stata trasportata d’urgenza in ospedale mercoledì sera dopo un collasso, ma è stata dimessa ieri e ora è in condizioni stabili. Sua Altezza Serenissima invia preghiere e fervidi auguri di pronta guarigione”, si legge nel post Instagram ufficiale del principato di Monaco.