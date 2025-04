Dopo un periodo di silenzio, dovuto alla pausa scolastica dei figli e a una breve vacanza in montagna con la famiglia, Kate Middleton torna a mostrarsi al pubblico attraverso un video che riflette tutta la sua passione per la natura. La clip è apparsa sui canali social ufficiali di Kensington Palace e rilancia un contenuto più ampio pubblicato su YouTube, dove la principessa appare immersa nel verde del Lake District, in compagnia di un gruppo di scout britannici.

Kate, presidente dell’Associazione scout del Regno Unito dal 2020, è ritratta mentre conversa con il capo scout Dwayne Fields. I due parlano dei benefici del contatto con la natura, tema che la principessa sente particolarmente vicino. Le immagini, pubblicate nella serata di lunedì 14 aprile, mostrano una Kate rilassata, coinvolta in attività all’aria aperta con i ragazzi. «Credo che questi ambienti rappresentino una riconnessione emotiva molto spirituale e intensa», afferma la principessa. E aggiunge: «Per me è un luogo molto significativo in cui trovare equilibrio e una sorta di senso di pace e riconnessione in quello che altrimenti sarebbe un mondo molto frenetico».

Non si tratta di un messaggio nuovo per Kate, che ha più volte ribadito l’importanza di far crescere i propri figli a stretto contatto con il verde. Il suo passato da scout ha sicuramente influenzato questa visione, e il legame con il mondo naturale è qualcosa che continua a trasmettere nei suoi impegni pubblici. Curiosamente, proprio questo elemento la accomuna alla cognata Meghan Markle, che di recente ha condiviso alcune foto della sua infanzia, dove la si vede intenta a vendere biscotti in uniforme da scout.

E grazie al settimanale Diva e Donna è stato rivelato che Kate sarebbe completamente guarita dal tumore. Infatti, sono anche state postate delle foto della principessa mentre sorride e si mostra super felice insieme alla sua famiglia, dopo aver superato i periodi più bui.

Già in occasione della festività di San Patrizio, Kate aveva spiegato come la scelta di lasciare Londra per trasferirsi a Windsor fosse stata dettata dalla volontà di offrire ai figli un’infanzia più vicina alla natura. Un’esigenza non solo educativa, ma anche personale, come ha confidato durante una visita a una base militare, sottolineando come il verde dei dintorni di Windsor rappresenti per lei un rifugio rigenerante.

Il legame con la natura ha assunto per Kate un significato ancora più profondo negli ultimi mesi, segnati da sfide personali legate alla salute. Durante la festa della mamma, la principessa aveva condiviso un messaggio toccante su Instagram, accompagnato da un breve video che celebrava non solo la maternità, ma anche madre natura: «In questa festa della mamma, celebriamo madre natura e riconosciamo come il nostro legame con il mondo naturale possa aiutarci non solo a nutrire il nostro io interiore, ma anche a ricordarci il ruolo che svolgiamo nel ricco arazzo della vita».

Attraverso queste parole e queste immagini, Kate Middleton continua a tessere il filo della sua narrazione pubblica, scegliendo il linguaggio universale della natura per esprimere la sua visione di benessere, educazione e connessione emotiva, restituendo al ruolo reale un volto autentico, empatico e profondamente umano.