Con il Capodanno alle porte, tutti si affrettano a organizzare il grande festone di fine anno. C’è chi ha deciso di festeggiare con pochi intimi e tra le mura domestiche l’arrivo del nuovo anno, ma anche chi inizia a dare uno sguardo ai menù proposti nei ristoranti. Di certo non si tirano indietro i grandi chef, che per la grande occasione hanno già pensato a tutto. Prezzi inclusi ovviamente. Un esempio? Ecco quando costa il cenone di capodanno previsto dallo chef Carlo Cracco.

Come è noto a tutti, il ristorante dello chef Carlo Cracco è situato a Milano, più esattamente nella Galleria Vittorio Emanuele II. Per festeggiare con i suoi clienti più affezionati o con chi vorrà lanciarsi per la prima in questa squisita esperienza, l’ex giudice di Masterchef ha ben pensato di proporre un doppio menù.

Carlo Cracco ha davvero pensato a tutto, offrendo la possibilità di scegliere un menù da gustare all’interno del ristorante, ma anche all’interno del Cafè Cracco. Due proposte ugualmente eccellenti pronti a soddisfare ogni tipo di richiesta, ovviamente per chi è pronto a non badare a spese. Si parte con un menù composto da ben 7 portate.





La prima proposta dello chef: immancabile aperitivo di benvenuto e calice di Champagne, poi si aprono le danze con insalata russa caramellata al tartufo bianco, code di scampi in salsa rosa con capperi e sedano, zucca, papaya e curcuma, trancio di storione fondente, mandorle, aringa e caviale, uovo soffice con tartufo nero e consommé ristretto, cappone, castagne e crema di rafano, veneziana con crema al marsala e gelato alle spezie ma anche piccola pasticceria. Tutto questo se siete pronti a pagare 450 euro a persona, bevande escluse. Prezzo che con del buon vino potrebbe raggiungere anche i 650 euro a persona.

Ma non solo. Il secondo menù proposto da Cracco nel suo Caffè, abbassa le spese ma non la qualità. Si parte sempre con aperitivo di benvenuto, e a seguire ostrica, limone nero e midollo di vitello, ceviche di ricciola con cetrioli e caviale, riso ai ricci di mare e polvere al nero di seppia, astice con salsa di tartufo nero, cotechino e lenticchie come buon auspicio e ovviamente il dolce. Il prezzo? 170 euro a persona escluse bevande e vini.