In passerella per Versace 30 anni esatti dopo la sua famosa mamma: Carla Bruni figlio ha iniziato dallo stesso marchio che ha tenuto a battesimo lei, che è stata una delle top model indimenticabili degli anni Novanta. Ma forse non tutti conoscono questo ragazzo che ha mostrato le sue doti di modello durante la settimana milanese dedicata alla moda uomo.

Il figlio di Carla Bruni si chiama Aurélien ed è nato nel 2001 dalla sua relazione con il filosofo e scrittore Raphaël Enthoven, al quale la modella e cantante è stata legata per 7 anni, dal 2000 al 2007. Dal marito Nicolas Sarkozy ha avuto Giulia, 10 anni e uno spiccato talento per la musica. Insomma, un talento ereditato ciascuno.





Carla Bruni figlio, il debutto come modello per Versace

Carla Bruni figlio ha sfilato per Versace con una camicia rossa e nera con una gigantesca stampa di una maschera greca, un look iconico della maison, e pettinato con la riga centrale e i capelli mori tirati indietro. E se per qualcuno quelle foto potevano passare inosservate, ci ha pensato la top model a ricordare cosa successo esattamente 30 anni fa.

Nel 1992 lei ha sfilato sulla stessa catwalk e curiosamente indossava un abito rosso. “Trent’anni tra queste due foto – ha scritto Carla Bruni su Instagram mostrando le foto a confronto – mio figlio ha sfilato per Versace ieri a Milano, come ho fatto io nel 1992. Una storia di famiglia. Grazie mille carissima Donatella Versace”.

I post di Carla Bruni sul figlio sono stati ovviamente commentatissimi. Tanti cuori e tanti “Wow!”. E poi: “Congratulazioni Carla. Brava e bella e così tuo figlio. Complimenti”. Aurélien Enthoven ha da poco festeggiato i 21 anni e studia politica a Parigi, dove si è trasferito dopo un periodo a New York. Ma sicuramente dopo questo debutto a Milano per lui potrebbero aprirsi anche le porte del mondo della moda.

