Non si vedevano da mesi per colpa della maledetta pandemia da Coronavirus ma ora finalmente Carla Bruni ha potuto riabbracciare il figlio Aurélien Enthoven, che ha 20 anni e studia scienze politiche alla Columbia University.

Non appena la Casa Bianca lo scorso 8 novembre ha dato il via libera all’ingresso negli Stati Uniti di cittadini dell’Unione Europea vaccinati contro il virus Sars-Cov2, la top model è salita su un aereo ed è volata a New York dal suo primogenito (ha anche Giulia, 10 anni, nata dal matrimonio con Nicolas Sarkozy) da cui è stata a lungo lontana a causa delle limitazioni agli spostamenti. Ma ora che è di nuovo permesso viaggiare, mamma e figlio si sono riuniti e hanno festeggiato l’incontro con una cena in un ristorante della Grande Mela, come svelato dalla modella ed ex première dame sul suo profilo Instagram.

Carla Bruni, chi è il figlio Aurélien Enthoven

È stato Aurélien Enthoven a postare una Storia che lo immortala al ristorante con Carla Bruni con tanto di hashtag #happymom, ricambiata da un foto di lei, condivisa dal ragazzo sul suo profilo con l’hashtag #happyson. Ecco qui il ritratto di una mamma al settimo cielo, che più felice non si può. E quant’è cresciuto lui!





Ma a quanto pare è stata proprio la pandemia a legare tanto madre e figlio. Lo ha rivelato a scorso gennaio, ai microfoni della radio Europe 1, la stessa Carla Bruni: “Durante il confinement ci siamo molto avvicinati, e il merito è della musica. Mio figlio ama il metal ma condividiamo tantissime cose grazie alla musica. Posso dire che abbiamo una connessione musicale”.

Aurélien è nato dalla relazione di Carla Bruni con il filosofo e scrittore Raphaël Enthoven, al quale la top model e cantante è stata legata per sette anni, dal 2000 al 2007. Come detto, invece, dal marito Nicolas Sarkozy ha avuto Giulia, 10 anni e uno spiccato talento per la musica. Il video in cui canta a cappella il brano Runaway della cantante Aurora ha conquistato tutti i fan della sua famosa mamma.