Camilla non sta bene. A rivelare la notizia è il Daily Telegraph, che grazie a una fonte vicina a Buckingham Palace ha scoperto che la regina consorte, nominata alla scomparsa di Elisabetta II, morta l’8 settembre nel suo amato castello di Balmoral, in Scozia, si è fratturata un dito.

I medici le avevano detto di riposare, ma dopo la morte della sovrana più longeva del Regno Unito ha dovuto presenziare alle cerimonie in ricordo della suocera e accompagnare il marito, dall’8 settembre re Carlo III, nelle visite ufficiali in Galles, Scozia e Irlanda.





Come scrive il Daily Tepegraph, la regina consorte Camilla ha coraggiosamente continuato a combattere dopo l’infortunio e anche venerdì ha partecipato a una serie di impegni in Galles. La moglie di re Carlo III ha subito la rottura più di due settimane fa, ha riferito The Sun, poco prima della morte della regina Elisabetta e alla scomparsa della sovrana ha dovuto sospendere il periodo di riposo consigliato dai medici.

Camilla non sta bene, dovrebbe rispettare un periodo di riposo ma alla morte della regina non è mancata a un appuntamento ufficiale. Venerdì la coppia ha completato il tour organizzato dopo la morte della regina l’8 settembre e prima dei funerali di lunedì nelle tre nazioni minoritarie che con l’Inghilterra compongono il Regno Unito: dopo essere già stato in Scozia, a Edimburgo, e in Irlanda del Nord, a Belfast, venerdì si è recato a Cardiff, in Galles, sempre in compagnia della regina Camilla.

Camilla non sta bene ma dovrà ancora presenziare agli appuntamenti organizzati per omaggiare la regina Elisabetta II, scomparsa giovedì 8 settembre nel castello di Balmoral, dove si trovava dall’inizio dell’estate. Lunedì 19 settembre sono previsti i funerali di Stati della sovrana, come da tradizione si svolgeranno nell’abbazia di Westminster a Londra.

