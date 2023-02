Vip più che vip, la foto fa il giro del web. Visita alla moschea di Brick Lane: attira i flash e ci ‘ricasca’. Non sarebbe la prima volta che accade e i fan continuano a chiedersi il motivo: abiti usurati e numerose gaffe non fanno che sollecitare tutti ad andare a caccia del dettaglio che confermerebbe, ancora una volta, che il regale non sia di certo un esempio di stile.

Gaffe del Re Carlo III sotto gli occhi di tutti. Nessuno può dimenticare quando durante un programma della Bbc, la giaccia di Carlo -al’epoca non ancora re d’Inghilterra- era apparsa visibilmente ‘rattoppata’. Una foto che fece decisamente chiacchierare, come quella circolata nelle ultime ore che mostrerebbe l’ennesima gaffe del sovrano. In visita alla moschea di Brick Lane, Re Carlo III ha tolto le scarpe e allora il dettaglio non poteva sfuggire a nessuno.

Gaffe di Re Carlo III in visita alla moschea: il dettaglio sul calzino

Una foto messa in circolo nel web mostrerebbe un buco sui calzini del sovrano. Ebbene si, Re Carlo III ci ‘ricasca’ e il dettaglio non può che tornare a fare sorridere, con tanto di critiche annesse. Sono stati in tanti a consigliare al sovrano di rimediare alla gaffe per evitare che episodi simili possano tornare a verificarsi. Utenti che hanno consigliato, tra ilarità e imbarazzo, di correre a comprarsi un nuovo paio di calzini. Quanto accaduto presso la moschea di Brick Lane a Londra è stato raccontato sull’edizione online del Daily Telegraph, che ha provveduto a diffondere la foto.

E per restare in tema sulle vicende della Royal Family, sempre nella giornata di ieri è avvenuto anche l’incontro tra il sovrano e Volodymyr Zelensky proprio nei locali del Buckingam Palace: “Eravamo preoccupati per lei e per il suo Paese”, sono state le parole di Re Carlo III, “La ringrazio molto”, ha risposto il leader ucraino. Un’incontro sigillato fin da subito da una forte stretta di mano e che è poi durato per circa mezz’ora: “Grazie per la calorosa accoglienza e per il sostegno ai cittadini ucraini”, ha poi dichiarato Zelensky,

King Charles III recently visited a mosque, which means that some hero in the British press managed to snap a photo of his socks. pic.twitter.com/FjtrkOPJoH — Tristin Hopper (@TristinHopper) February 8, 2023

Tutto questo è accaduto in attesa della cerimonia di incoronazione prevista per il 6 maggio, che dall’abbazia di Westminster si concluderà poi con il concerto a Windsor. Questa la nota ufficiale sul tanto atteso evento: “L’incoronazione di Sua Maestà il re e di Sua Maestà la regina consorte avrà luogo nell’abbazia di Westminster sabato 6 maggio 2023. La cerimonia sarà condotta dall’arcivescovo di Canterbury. Come annunciato in precedenza, la cerimonia rifletterà il ruolo del monarca oggi e guarderà al futuro, pur rimanendo radicata nelle tradizioni e nello sfarzo di lunga data!”.