Come riutilizzare la buccia del mandarino? Un’essenza che ricorda la stagione invernale nel tepore di casa, ancor più in prossimità delle feste natalizie. Il mandarino è il frutto che caratterizza proprio questo periodo dell’anno e poterne riutilizzare le bucce, dopo averne gustato gli spicchi, potrebbe davvero rivelarsi una scelta da fare. Questo è un consiglio indirizzato a tutti, ma in particolare alle donne.

Come utilizzare la buccia del mandarino? Il suo aroma rievoca l’atmosfera natalizia, infatti il mandarino è proprio il frutto che maggiormente si consuma nelle tavole italiane. Perché dunque non trovare un modo per sfruttare tutte le sue proprietà benefiche? Le scorze nascondono un segreto che forse non tutti conoscono.

Leggi anche: L’aceto ti fa bella. Ecco 4 modi di usarlo per diventare splendida a costo zero





Come utilizzare la buccia del mandarino? La ricetta facile e fai da te per un elisir di bellezza

Non solo il frutto, ma anche le bucce del mandarino preservano tutte le proprietà benefiche di cui l’organismo ha necessità: vitamine, fibre e oli essenziali che farebbero bene anche alla vostra pelle. Infatti, usato sotto forma di unguento, la buccia di mandarino oltre a restituire elasticità e tono all’epidermide, gode anche di ottime astringenti e purificanti.

Dopo aver gustato il frutto, dunque, il segreto inizia dal conservare la buccia. E una volta fatto, il resto sarà un gioco da ragazzi. La preparazione del vostro elisir di bellezza è facile. Non occorrerà fare altro che frullare la buccia e unirla ad altri ingredienti indispensabili. Nel giro di pochi minuti, il vostro unguento per la pelle sarà pronto a regalarvi un momento di benessere e di coccole per la pelle.

Alla buccia frullata del frutto basterà aggiungere mezzo albume d’uovo e allo yogurt. Questo composto non solo aiuterà a nutrire la pelle, ma permetterà anche di agire negli strati più profondi per contrastare la comparsa delle macchie e per andare incontro a una pulizia del viso più mirata. Non appena ottenuto il composto cremoso, potreste stenderlo sulla pelle e lasciare in posa per circa 10 minuti. Il tempo necessario di fare agire sulla pelle e il risultato vi sorprenderà. Sciacquare con abbondante acqua fredda e specchiandovi noterete subito la differenza. Provare per credere.