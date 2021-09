Tra i tanti volti noti che hanno partecipato alla Milano Fashion Week dedicata alla stagione Primavera/Estate 2021, la prima a essersi tenuta completamente in presenza dopo oltre un anno e mezzo di pandemia, le coppie mamme e figli hanno sicuramente attirato maggiori attenzioni.

Certo, era pieno di super star a invadere il front row, ma tutti rapiti dalla figlia 15enne di un volto cult degli anni ’80, attrice e modella che ancora oggi, a 56 anni compiuti, è una dea. E, nonostante i 40 anni che intercorrono tra lei e la secondogenita, l’impressione che tutti hanno avuto vedendole insieme alle sfilate milanesi è stata questa: sembrano due sorelle. Stiamo parlando della mitica Brooke Shields, che si è presentata allo show di Salvatore Ferragamo in compagnia della figlia Grier Henchy.

Brooke Shields, il debutto della figlia 15enne

Una somiglianza impressionante quella tra Brooke Shields e la figlia 15enne Grier Henchy. Per lo show di Ferragamo, le due sono apparse più glamour e unite che mai con dei look di pelle firmati nemmeno a dirlo dalla Maison. Se la mamma ha puntato sul total black con pantaloni skinny e giacca smanicata, la figlia ha preferito un più audace blu elettrico con pantaloni alla caviglia e blazer incrociato.





Grier Henchy come detto ha 15 anni, è la figlia di Brooke Shields e del marito Chris Henchi e sorella della più grande Rowan Francis. Fino alla MFW 2021 non aveva mai calcato un red carpet ma ora è arrivato il momento del suo debutto tra le prime file del front-row al fianco della famosa e bellissima mamma.

Non solo Brooke Shields e Grier Henchy, anche altri giovanissimi dal cognome “noto” non hanno rinunciato all’evento milanese. Alle sfilate si sono visti anche Elizabeth Hurley e il figlio Damian, la figlia di Kate Moss Lila Moss che ha sfilato come la madre per Versace e anche la meravigliosa Iris Law.