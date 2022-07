Tenere una bottiglia d’acqua sul comodino di notte potrebbe non essere una buona soluzione. Lo dice una ricerca del dottor Kellog Schwab della Johns Jopkins University degli USA. Il motivo? Semplice, anche se pochi di voi probabilmente lo sanno. Una cosa è sicura: dovrete fare molta attenzione perché anche l’abitudine più innocua, può rivelarsi dannosa per la nostra salute. Il motivo è legato alla presenza di Bisfenolo A (BPA), sostanza chimica altamente dannosa per l’essere umano.



Tale sostanza, rilasciata a temperature elevate, ovvero quando la bottiglia è esposta al calore come d’estate, potrebbe seriamente danneggiare l’acqua presente all’interno della bottiglia di plastica. E non è tutto qui. Germi e batteri, infatti, possono aggredire l’acqua sul comodino di notte. Un bicchiere di acqua non bevuto all’istante, raccoglierebbe – durante le ore notturne – una grande quantità di batteri e germi che verrebbero ingeriti al primo sorso. Lo stesso vale per la bottiglia di acqua, anche se chiusa con il tappo.





Bottiglia d’acqua, non lasciarla sul comodino: i rischi per la salute



I rischi non sono da sottovalutare. Diversi esperti ritengono che il BPA sia responsabile di problemi di salute come malattie cardiovascolari e infertilità negli uomini. Per tutti questi motivi, la sostanza è stata bandita dall’Unione Europea. Esiste una soluzione? Certo che sì. Se non riuscite a rinunciare ad una bottiglia d’acqua sul comodino ecco cosa fare.



La soluzione meno rischiosa per la nostra salute è sicuramente la bottiglia in vetro. Questi contenitori, infatti, sono di gran lunga più igienici. Le bottiglie in vetro possono essere lavate ad alte temperature, e in questo modo i batteri verrebbero eliminati! Cercate quindi di avere sempre una bottiglia di vetro sul vostro comodino. E, attenzione, deve essere chiusa con il tappo. Cercate però di sostituire costantemente l’acqua.



Pulire a fondo una bottiglia in vetro è molto facile. Bisogna utilizzare una goccia di detersivo per i piatti insieme a un po’ di acqua calda. Oppure al posto del detergente si può usare l’aceto o il bicarbonato insieme all’acqua e lasciare agire tutta la notte.

