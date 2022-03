“Ieri è stato il giorno più bello della mia vita. Grazie a mio marito”, ha scritto l’attrice che il pubblico ricorda adolescente sul proprio profilo Instagram. Si è sposata lo scorso weekend e ha condiviso con i propri follower una breve clip dove lei e il suo ormai marito sfoggiavano le fedi. Ha 31 anni oggi e la sua favola d’amore è iniziata a fine 2020.

O quantomeno in quel periodo l’ha resa ufficiale: aveva pubblicato per la prima volta una foto del compagno sulla propria pagina social. Ora, meno di due anni dopo, si sono sposati. Ma che facessero sul serio si era già capito a febbraio quando su Youtube aveva rivelato di aver lasciato Los Angeles per San Diego, dove era appena andata a convivere insieme al fidanzato.

La star di Harry Potter si è sposata

E ora Bonnie Wright, indimenticabile Ginny Weasley della saga di Harry Potter lo ha sposato: è diventa la moglie di Andrew Lococo. Il fatidico sì è avvenuto nel corso di una cerimonia organizzata in una location immersa nel verde, con un altare total white e un unico lunghissimo tavolo per gli invitati e gli sposi, che si sono scatenati tra brindisi e danze.





Due abiti per la sposa. Bonnie Wright, che il prossimo 19 aprile pubblicherà il libro Go Gently: Actionable Steps to Nurture Yourself and the Planet, dove darà consigli sulla sulla sostenibilità e uno stile di vita consapevole, ha dato il via alle nozze con un lungo abito da principessa. Nel dettaglio un modello con la gonna alla caviglia leggermente a balze, lo scollo a V e delle maniche corte con i volant di tulle.

Per il taglio della torta, invece, il cambio d’abito come si vede nelle foto del grande giorno postate su Instagram proprio dall’attrice. Bonnie Wright ha indossato un vestito a sirena dall’effetto sottoveste di raso lucido, con le spalline sottili e un drappeggio sul lato della gonna. Ma non ha cambiato l’acconciatura, aveva ancora il fermaglio gioiello che indossava dall’inizio della cerimonia.