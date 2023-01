Morte di Joseph Ratzinger, le parole dell’esorcista erede di padre Gabriele Amorth. Il doloroso annuncio del decesso di Joseph Ratzinger è arrivato il 31 dicembre 2022. Joseph Ratzinger è stato il primo pontefice a chiedere esplicitamente scusa alle vittime di abusi da parte di ecclesiastici e ad incontrarle più volte, presentando la Chiesa in atteggiamento penitenziale.

Morte di Joseph Ratzinger, parla Cesare Truqui nel corso di un’intervista per Adnkronos. Prima che venisse diffusa la notizia del decesso di Joseph Ratzinger, Matteo Bruni, direttore della sala stampa del Vaticano si era così rivolto: “Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale per il papa emerito Benedetto, che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa: ricordarlo, è molto ammalato, chiedendo al Signore che lo consoli e lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa fino alla fine”.

Morte di Joseph Ratzinger, le parole del padre esorcista

E oggi anche le riflessioni di padre Cesare Truqui, erede di padre Gabriele Amorth, conosciuto e stimato per la sua attività come esorcista in tutto il mondo arrivano per smentire quanto espresso di recente dal segretario privato di Benedetto XVI, monsignor Georg Gaenswein, che aveva ammesso di aver sentito l’azione del diavolo contro Ratzinger: “Cattiverie nei confronti di Ratzinger ci sono state ma sicuramente il Papa emerito non ha avuto alcun problema con il diavolo; Ratzinger era schermato contro Satana”. (Benedetto XVI, la salma a San Pietro: cosa non indossa a differenza di Giovanni Paolo II).

“Ratzinger e il diavolo non avevano nulla a che spartire” e ancora: “Dobbiamo essere meno allarmisti in tema di maligno. Non vedo l’azione del diavolo attorno a lui” e questo perché afferma padre Cesare Truqui, il Papa emerito “ha cercato sempre la verità”, mentre “Il padre della menzogna è il diavolo quindi Ratzinger era schermato contro il diavolo. Non ci possono essere dubbi”.

Nel corso della stessa intervista, padre Cesare Truqui ha voluto riprendere le parole del cardinale Biffi proferite all’epoca dell’elezione di Ratzinger: “Ratzinger era la figura migliore per la Chiesa di quell’epoca. Volevamo dare voce unitaria alla fede. Per noi cardinali era importante sottolineare la promozione e la difesa della fede, perciò fu scelto così velocemente”.