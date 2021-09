Un altro Royal baby! Anzi, un’altra: l’annuncio ufficiale di Buckingham Palace è appena arrivato, ma il parto è avvenuto sabato sera, 18 settembre 2021, in una ala riservata del Chelsea and Westminster Hospital di Londra. Solo oggi, si diceva, la Royal family ne ha dato notizia in forma ufficiale precisando che la mamma e la piccola stanno bene.

E per la regina Elisabetta, 95 anni, che ha comunicato la propria gioia a una delle nipoti a lei più vicine, si tratta del 12esimo bisnipote. Ma come da tradizione, il nome della piccola, che è frutto dell’unione fra la principessa Beatrice di York e il conte Edoardo Mapelli Mozzi, immobiliarista londinese di padre aristocratico italiano e madre inglese, non è ancora stato rivelato. La coppia si è sposata nel 2020 dopo il rinvio dei programmi iniziali legato alle restrizioni della pandemia di Covid.

Beatrice di York è diventata mamma

E così pochi mesi dopo la sorella Eugenia anche la principessa Beatrice, figlia di Andrea di York e Sarah Ferguson è diventata mamma per la prima volta. Beatrice, 31 anni, è sposata con Edoardo Mapelli Mozzi da poco più di un anno e come si ricorderà si erano detti “sì” in segreto nel castello di Windsor, alla sola presenza dei genitori e della regina Elisabetta con il principe Filippo.





L’annuncio della gravidanza è arrivato a maggio scorso, con una bella foto scattata il giorno delle nozze dovesi dice che “Sua Altezza Reale, la principessa Beatrice, e Edoardo Mapelli Mozzi sono molto felici di annunciare che aspettano un bambino in autunno. La regina è stata informata ed è deliziata dalla notizia”.

In tutto questo però il principe Andrea, terzogenito della regina e neo nonno bis è finito nella bufera per il presunto coinvolgimento nello scandalo sessuale legato all’amicizia con il defunto miliardario pedofilo americano Jeffrey Epstein.