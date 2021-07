C’era anche Baby George in tribuna a Wembley l’11 luglio 2021 ad assistere al trionfo dell’Italia alla finale di Euro 20. Impeccabile, in giacca e cravatta come William, il primogenito dei duchi di Cambridge ha voluto assistere alla partita a tutti i costi.

E a quanto pare avrebbe voluto indossare la maglia della Nazionale inglese, quella bianca con i tre leoni, ma se papà William era d’accordo, mamma Kate Middleton “non ne era entusiasta” come ha rivelato l’ex campionessa di tennis Marion Bartoli. Mentre commentava la finale di Wimbledon tra Novak Djokovic e Matteo Berrettini per la Bbc, andata in scena poche ore prima del match a Wembley ha raccontato di aver “preso un tè con la duchessa e mi ha detto che George stasera a Wembley vuole indossare la maglietta della nazionale”.

Baby George, la decisione drastica di William e Kate Middleton dopo la finale di Euro 20

E che “in famiglia c’è stata molta discussione: William è d’accordo, Kate non è così entusiasta, quindi vedremo”. Ma come poi abbiamo visto tutti alla fine l’ha spuntata la duchessa e il principino George ha indossato giacca blu, camicia bianca e cravatta a righe. Un abbigliamento molto formale, dunque, degno della Corona, che ha però attirato le critiche di molti sudditi, fan e hater in generale.





Oltre ai festeggiamenti in campo e all’orgoglio per gli azzurri restano epiche anche le immagini di George che esulta come per il gol-lampo di Shaw e poi quelle delle lacrime e della delusione a fine partita, con la vittoria dell’Italia ai rigori. Foto che hanno fatto subito il giro del mondo ma anziché suscitare tenerezza per la reazione classica di un piccolo tifoso amareggiato hanno scatenato l’inferno.

Non solo commenti sprezzanti, qualcuno deve essersi spinto anche oltre con insulti e sfottò rivolti al principino George dopo la finale di Euro 2020 tra Inghilterra e Italia. E per questo motivo William e Kate Middleton avrebbero preso una decisione drastica. Come si legge sul tabloid The Sun, l’esperto di cose reali Robert Jobson intervistato dallo show australiano Sunrise Tv ha spiegato che i duchi ora starebbero pensando di tenere il figlio “lontano dai riflettori per un po’. Alcune critiche sul suo abbigliamento sono state veramente troppo dure”.