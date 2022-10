Aspirina nella lavatrice. Può sembrare un’assurdità inserire alcune pasticche del famoso farmaco prima del lavaggio del bucato ma c’è un motivo ben preciso. L’aspirina è una linea di farmaci di automedicazione appartenenti al gruppo terapeutico degli antidolorifici, antinfiammatori, antipiretici, analgesici e decongestionanti nasali.

L’aspirina, ovvero l’acido acetilsalicilico è un farmaco antinfiammatorio non-steroideo (FANS) della famiglia dei salicilati, che vengono estratti dalla corteccia del salice bianco (Salix alba). La sostanza fu isolata in cristalli nel 1828 da Johann A. Buchner e in seguito da Henri Leroux, un farmacista francese, e da Raffaele Piria, un chimico calabrese emigrato a Parigi, che diede al composto il nome attuale (acide salicylique).

Aspirina nella lavatrice: cosa succede al bucato

Ma cosa succede se metti l’aspirina nel bucato? Purtroppo con il tempo i capi bianchi tendono a perdere il loro colore originale, a ingiallirsi e a presentare aloni di sudore, spesso molto difficili da eliminare. Per far tornare il bucato bianco e splendente potete utilizzare l’aspirina, che donerà brillantezza ai vostri capi ingialliti.

Per il lavaggio a mano basterà procurarsi 5 compresse da 325 milligrammi e scioglierle in 7 litri di acqua calda. È necessario sminuzzarle bene e per farlo potete utilizzare anche un mortaio da cucina. Una volta che l’aspirina sarà sciolta nell’acqua calda, sarà possibile immergere il bucato e lasciarlo in ammollo per un minimo di otto ore fino a un massimo di 12 ore.

Aspirina in lavatrice. Anche in questo caso prima del lavaggio sarà necessario sciogliere un’aspirina in acqua calda, inserirla nello scompartimento del detersivo per il bucato, scegliere il programma e azionare la lavatrice. Non usare l’aspirina nella lavatrice per lavare capi colorati o scuri o se i panni bianchi da rinfrescare sono macchiati di sangue. In questo ultimo caso potete rimuovere il sangue con della semplice acqua ossigenata.