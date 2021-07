Non solo i fiori d’arancio degli Azzurri come Federico Bernardeschi e Marco Verratti, c’è un altro matrimonio da ricordare in questa estate 2021. Lo sposo questa volta non è uno sportivo ma il figlio di uno degli uomini più ricchi al mondo, che ha sposato la fidanzata storica in una romantica ma intima e discreta cerimonia celebrata a Parigi.

Le foto del lieto evento, nemmeno a dirlo, sono state condivise via social da i neo sposini. Lui è Alexandre Arnault, 29 anni e figlio dell’uomo più ricco al mondo Bernard; lei, la fidanzata e oggi sua moglie, la designer Géraldine Guyot. La coppia aveva annunciato il fidanzamento a inizio anno e ora, a luglio inoltrato, è arrivato il fatidico sì. Si conoscono dall’infanzia.

Lo sposo, Alexandre Arnault, è il vicepresidente esecutivo di Tiffany & Co., dopo avere in precedenza ricoperto l’incarico di CEO di Rimowa e come detto è secondogenito del presidente e amministratore delegato del gruppo LVMH Bernard Arnault che lo scorso maggio ha superato Jeff Bezos diventando l’uomo più ricco del pianeta dopo che il suo patrimonio netto è salito intorno ai 186 miliardi di dollari.





Bernard Arnault di recente ha anche investito in Puglia acquistando la masseria Le Taverne di Ostuni per farne un hotel a 5 stelle con 20 suite da mille euro a notte. La sposa è invece la fondatrice di D’Estrëe, il brand che produce cappelli, accessori e gioielli molto popolare negli Stati Uniti che le ha fatto guadagnare un posto nell’elenco di Forbes degli Under 30 più potenti nella vendita al dettaglio e l’e-commerce.

Inizialmente si ipotizzava che la cerimonia si sarebbe tenuta Oltreoceano, anche perché lui si è da poco trasferito a New York, dove già viveva la fidanzata, dopo essere stato nominato vicepresidente dello sviluppo prodotto e della comunicazione di Tiffany &Co. Ma alla fine la scelta è ricaduta su Parigi, dove come detto è andato in scena un matrimonio molto intimo ma con ospiti vip come Naomi Campbell, Pharrell e il DJ David Guetta. La sposa, 28 anni, super chic con un abito semplice ma elegante dello stilista britannico Jonathan W. Anderson e sandali di pelle bianca con il tacco basso.