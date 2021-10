Come aumentare le probabilità di vincita al SuperEnalotto?

Contenuto sponsorizzato – Il SuperEnalotto è uno dei giochi più popolari in Italia: è possibile giocare nelle ricevitorie localizzate sul territorio nazionale o anche online e tramite app. Il jackpot in palio è uno dei più ricchi di Europa e le vincite del “6” sono sempre da record. Ma come è possibile aumentare le probabilità di una ricca vincita?

Tutti almeno una volta abbiamo giocato al SuperEnalotto. Il gioco, che ha debuttato in Italia nel lontano 1997 e che continua ad affascinare diverse generazioni di giocatori. Dalla nascita del primo concorso ad oggi, il jackpot è stato centrato diverse volte. Molti “6”, però, non sempre sono frutto di una giocata individuale. Tra i metodi più conosciuti per aumentare le probabilità di una vincita al SuperEnalotto, possiamo ricordare, infatti, le giocate collettive o anche dette sistemistiche.

Giocate collettive





È esattamente quello che è successo nel 2010, quando la combinazione che valeva 177,7 milioni di euro è stata giocata da un gruppo di giocatori che aveva deciso di tentare la sorte insieme, acquistando un sistema. Trovare altre persone, amici, parenti o conoscenti, con cui condividere più giocate del SuperEnalotto potrebbe essere la soluzione per vincere tutti. È impossibile, ovviamente, esaurire tutte le oltre 622 milioni di combinazioni previste, ma è possibile sicuramente aumentare le probabilità di vincita giocando in gruppo.

Giocare un sistema

Partecipare ad un sistema di gioco è un’alternativa valida alle giocate individuali. Invece di comunicare al rivenditore i 6 numeri della propria giocata, più l’eventuale numero SuperStar, è possibile scegliere la giocata sistematica indicando il totale dei numeri che si vuole mettere in gioco e la tipologia di sistema prescelto (integrale o ridotto). Il prezzo della giocata aumenterà proporzionalmente, come aumenteranno le possibilità di vincita. I sistemi, inoltre, possono essere realizzati autonomamente dal giocatore o possono essere già disponibili presso le ricevitorie o anche online (Bacheca dei Sistemi): in questo caso è il giocatore a decidere di acquistare una o più quote del sistema a caratura e la sua vincita sarà proporzionale al numero di quote del sistema acquistate.

SuperEnalotto WinBox

Si tratta di una novità assoluta che aumenta le possibilità di realizzare una vincita al SuperEnalotto. Dal 1° ottobre 2021, infatti, è entrato in scena SuperEnalotto WinBox che permette di vincere premi immediati fino a 500 euro, prima dell’estrazione, e premi di “consolazione” fino a 50 euro, dopo l’estrazione. La giocata è abbinata alla tradizionale “sestina” ed è gratuita. Sulla ricevuta di gioco è stampato oltre al già noto Quadrato Magico, anche un QR Code. Il Quadrato Magico, ricordiamo, è un gioco istantaneo che permette di vincere fino a 25 euro: se i numeri del quadrato coincidono con quelli della giocata (tranne il numero SuperStar) sarà possibile ritirare subito il premio. Il QR Code presente sulla ricevuta, invece, consente di accedere alle nuove opportunità di vincita di WinBox. La prima chance permette di vincere premi fino a 500 euro. I tagli disponibili sono infatti 500, 200, 20 e 2 euro. Se la trottola digitale si ferme su uno dei tagli previsti, la riscossione del premio è immediata: sia in ricevitoria che online. Nel caso non si sia realizzata alcuna vincita, SuperEnalotto Winbox offre ai giocatori anche una Seconda Chance. Basta ricollegarsi all’App Ufficiale SuperEnalotto dopo l’estrazione per scoprire se si è vinto un premio fino a 50 euro.