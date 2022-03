“Addio mito”. Cinema in lutto per la morte dell’attrice, icona di film e serie tv

Nata nello Yorkshire, in Inghilterra, come Veronica Mary Glazer, [1] Carlson trascorse gran parte della sua infanzia nella Germania occidentale, dove suo padre era di stanza. Ha frequentato la Thetford Girls’ School e successivamente l’ High Wycombe College of Art and Technology, dove ha studiato arte e partecipato a produzioni amatoriali del college. Verso la metà dei vent’anni, Carlson ha interpretato alcune parti minori in film e programmi televisivi.

È morta l’attrice britannica, iconica protagonista dei film horror dell’età d’oro. Come riportano i quotidiani, il decesso è avvenuto in South Carolina, negli Stati Uniti, dove abitava fin da giovane.

La notizia è stata data dalla Hammer Film Productions, la casa di produzione cinematografica britannica famosa per la serie di film di fantascienza e thriller realizzati dalla fine degli anni 50 fino agli anni 70 e in cui ha recitato l’attrice , nata il 18 settembre 1944 nello Yorkshire, in Inghilterra.





Veronica Mary Glazer,, nota come Veronica Carlson, ha iniziato a lavorare come modella e ha debuttato come attrice nel 1967 nelle famose pellicole James Bond 007 – Casino Royale e Ci divertiamo da matti. Ingaggiata dalla Hammer, la casa di produzione che ha annunciato la scomparsa, Veronica Carlsoni interpreta la sfortunata Maria terrorizzata da Christopher Lee in Le amanti di Dracula (1968).

L’anno seguente continua a recitare nelle pellicole horror e veste i panni di Anna Spengler, la protagonista brutalizzata dal malvagio Peter Cushing in Distruggete Frankenstein! (1969) ed Elizabeth Heiss inseguita dal mostro David Prowse in Gli orrori di Frankenstein (1970). Negli anni 70 ha anche recitato in varie serie televisive.