Lutto nel mondo del cinema: è morto Tommy Kirk, l’attore bambino di “Old Yeller e The Shaggy Dog”. L’uomo aveva 79 anni. La sua morte è stata annunciata dal suo amico e attore bambino Paul Petersen su Facebook, dove ha scritto: “Il mio vecchio amico, Tommy, è stato trovato morto la scorsa notte. Ricorderete sicuramente la sua serie di film Disney; ‘Shaggy Dog. Ol’ Yeller’, ecc.”, ha scritto Petersen. “Tommy era molto riservato. Viveva da solo a Las Vegas, vicino alla sua amica… e co-protagonista di ‘Ol Yeller’, Bev Washburn: è stata lei a chiamarmi questa mattina”.

Poi ancora Petersen racconta: “Tommy Kirk era gay e non aveva più contattati con la sua famiglia. Siamo noi la famiglia di Tommy. Senza problemi. Ce ne occuperemo noi” di tutto quello che sarà”. Poco dopo ha aggiunto: “Sappiate che Tommy vi amava, parlo dei suoi fan. Lo avete sollevato quando l’industria cinematografica lo ha deluso nel 1965. Non è morto amareggiato. La sua chiesa lo ha confortato. Che Dio abbia pietà della sua anima”. Gli amici di Kirk, Mouseketeers Tommy Cole e Bobby Burgess hanno ricordato il loro amico raccontando: “Tommy e io siamo impalliditi quando lo abbiamo scoperto”, ha detto Cole.

“Per me era un’icona Disney.” Burgess ha invece ricordato gli anni passato, ma con il sorriso: “Quando Tommy stava girando Old Yeller , è venuto a scuola con me e Mouseketeers. Ricordo che il nostro insegnante ci ha chiesto quale lingua volessimo imparare. Abbiamo scelto tutti lo spagnolo tranne Tommy Kirk che voleva imparare il tedesco, e in effetti così è stato!”.

Tommy Kirk è stato il protagonista di numerosi film Disney tra cui Swiss Family Robinson, The Absent-Minded Professor , il sequel Son of Flubber e Le disavventure di Merlin Jones. Nel 1963, quando Kirk aveva 21 anni, fu licenziato dalla Disney dopo che era stato scoperto che aveva una relazione con un altro ragazzo.

We are saddened by the passing of Tommy Kirk, the beloved and iconic star of such Disney family favorites from the 1950s and 1960s as Old Yeller, The Shaggy Dog, Swiss Family Robinson, and The Misadventures of Merlin Jones. pic.twitter.com/Puk03zO6xq