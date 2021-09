“È in ospedale”. Paura per il giovane attore: è crollato all’improvviso davanti a tutti. Le sue condizioni

Si è accasciato a terra improvvisamente durante una partita di golf in Wisconsin. Le sue condizioni non sono state rese note. Quanto si apprende è tutto affidato a uno stringato comunicato. “Nell’odierna Ryder Cup Celebrity Match, l’attore e musicista ha avuto un incidente medico sul campo mentre partecipava per l’Europa”, ha dichiarato la PGA of America in una nota.”È stato trasportato in un ospedale locale per le cure. Non sono disponibili ulteriori dettagli.



A parlare sono le immagini, allarmanti, dell’attore prima sorretto a spalla e poi portato via in barella. Tanta la paura tra i presenti. L’attore che mercoledì ha compiuto 34 anni, era cosciente quando è stato prelevato dal green. Appassionato di golf, ha giocato al fianco del giocatore finlandese NHL Teemu Selanne in rappresentanza dell’Europa contro due campioni olimpici statunitensi – la medaglia d’oro nell’hockey su ghiaccio nel 1980 Mike Eurzione e il pattinatore di velocità Dan Jansen – in uno dei tre match a undici buche che componevano il torneo delle celebrità.



Lui è Tom Felton, attore e musicista diventato celebre grazie al ruolo di Draco Malfoy nella saga cinematografica “Harry Potter”. Non era stata quella la sua prima apparizione sul grande schermo e dopo la saga del maghetto ha avuto una carriera molto proficua, sia come attore che come musicista. Recita in tutti e 8 i film della saga, nel ruolo del “cattivo” Draco Malfoy, dichiarando poi che il suo film preferito è il sesto e di non aver mai letto i libri prima delle interpretazioni.







Una piccola curiosità sul ruolo di Tom Felton è poi emersa alcuni anni dopo l’uscita dell’ottavo film, I doni della morte: parte 2. Ha infatti raccontato che, nonostante sia biondo naturale, per il ruolo di Draco ha dovuto tingersi i capelli di biondo platino ogni 10 giorni. Riesce anche a vincere 3 premi, due MTV Movie Award come miglior antagonista e un Teen Choice Award come choice movie villain.



Dopo la conclusione della saga del mondo magico, Tom Felton prende subito parte al cast del remake L’alba de pianeta delle scimmie. Recita anche in alcuni altri film, più o meno importanti, di cui l’ultimo è del 2020, Guida per babysitter a caccia di mostri. Recita anche nella serie tv The Flash, apprezzatissima dal pubblico.