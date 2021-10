“Oddio, non sembra più lui”. Tom Cruise, il suo bellissimo viso è un lontano ricordo: fan increduli dopo l’ultima foto

Stupore e sconcerto per i fan di Tom Cruise. La star di Hollywood, 59 anni e una sfilza di successi cinematografici alle spalle, è apparso all’Oracle Park di San Francisco insieme al figlio 26enne Connor. L’occasione è stata la partita di baseball della National League Division Series tra i San Francisco Giants e i Los Angeles Dodgers. Ebbene la foto del protagonista di Top Gun e Mission Impossible sta facendo il giro dei social e scuotendo l’opinione pubblica.

Tom Cruise appare infatti completamente diverso da come tutti lo ricordavano. Il suo viso è gonfio all’inverosimile. È naturale, il tempo passa per tutti, ma per alcune star del cinema la bellezza resta una priorità. E allora? E allora ecco il ricorso alla chirurgia estetica. In tanti lo sospettano. D’altra parte le foto riportate dal settimanale Oggi parlano chiaro. E adesso in tanti si stanno chiedendo: dove è finito il nostro amato Tom Cruise?

Nel post del noto settimanale si legge: “Tom Cruise seduto tra la folla all’Oracle Park a San Francisco durante una partita di baseball, non passa innoversato! Sui social, però, c’è chi stenta a riconoscere la star di #topgun … 👀 Voi che dite?🤔”. Date uno sguardo anche voi e diteci la vostra opinione. In molti scommettono sul botulino, anche se non ci sono conferme né voci ufficiali al riguardo. Qualcun altro sospetta un problema di salute per l’attore.





Fatto sta che i fan non riconoscono il loro idolo. Qualcuno sostiene che non si tratti di Tom Cruise. Altri affermano che si tratterebbe di Norm Macdonald, come scrive il Daily Mail. Peccato che Norm sia da poco scomparso. Insomma il giallo si infittisce. Ma l’ipotesi più accreditata è che il divo di Hollywood sia ricorso alla chirurgia estetica. E che l’operazione non sia andata benissimo.

Un utente su Twitter ci scherza su: “Sembra che qualcuno stia indossando la faccia di Tom”. Effettivamente il viso di Tom Cruise appare gonfio, liscio, come se fosse levigato. Insomma non sembra davvero lui. Già qualche tempo fa sui giornali era uscita l’indiscrezione secondo cui l’attore si fosse sottoposto ad un intervento di ‘riempimento’. Che sia andata veramente così?