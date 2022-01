“Ho 30 anni, oggi sono così”. 25 anni dopo Titanic, come è diventato il bambino irlandese della terza classe

L’attore che ha interpretato il “ragazzino irlandese” in Titanic ha rivelato che guadagna ancora soldi dal film 25 anni dopo. Reece Thompson, 30 anni, è apparso nel film con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet quando aveva solo cinque anni, interpretando un passeggero di terza classe morto insieme a sua madre quando il Titanic colpì un iceberg.

In una scena del film, il ragazzo, sua madre e sua sorella erano tra i tanti passeggeri in attesa dell’apertura dei cancelli della terza classe. Tuttavia, la famiglia non è mai arrivata alle scialuppe di salvataggio e in seguito è stata ripresa nella loro cabina dove è morta tragicamente. Reece ora lavora come direttore del marketing digitale presso Brian Head Resort, una stazione sciistica nello Utah. Ha iniziato come modello bambino quando ha firmato con un agente di talento dopo aver vinto un concorso.

Titanic, come è diventato il bambino irlandese della terza classe



L’agente ha dato alla madre di Reece la possibilità di farlo recitare in una pubblicità sulla benzina o di recitare in un piccolo ruolo in Titanic. Parlando a Business Insider, l’attore ha raccontato: “Mia madre diceva: ‘Facciamolo e basta. Sarà fantastico. Anche se il film fa schifo, lo vedremo’. Ovviamente, è finito per esplodere, quindi non è stata una cattiva decisione da parte sua, questo è certo'”. Alla fine è stata una buona decisione perché ancora oggi l’ex attore riceve assegni di royalty per la sua apparizione nel film.





Ha detto: “È strano perché non penso “Oh, quando riceverò un nuovo assegno ‘Titanic’?’ Ma quando succede mi dico: ‘Oh, fantastico, $ 100 in più”. “Ci sono state un paio di volte in cui ho pensato “Oh, wow, è un assegno di $ 250″. Questo film ha 12 anni e ancora arrivano dei soldi, questa cosa è molto bizzarra”. Reece è stato originariamente pagato circa 30mila dollari per il suo ruolo nel film, con il denaro depositato in modo sicuro su un conto e utilizzato per le sue spese di istruzione, auto e soggiorno.

Titanic è stato rilasciato nel 1997 e ha interpretato Leonardo DiCaprio e Kate Winslet nei ruoli principali. Ha vinto 11 Oscar ed è stato il primo film a incassare oltre 1 miliardo di dollari al botteghino ed è rimasto il film con il maggior incasso di tutti i tempi fino ad Avatar, uscito nel 2010. Dopo la riedizione del 2012 in occasione del 100° anniversario della tragedia, il botteghino del film è aumentato a oltre 2 miliardi di dollari.