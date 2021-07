“Ho perso un seno”. Serena Grandi, un calvario lungo 3 anni. La rabbia dell’attrice che accusa i medici

Tre anni di inferno. È quello che sta vivendo un’attrice molto amata dal pubblico italiano. Ha scoperto il successo con il film erotico “Miranda” del regista Tinto Brass e col tempo è diventata una vera e propria icona sexy. Serena Fagioli, in arte Serena Grandi, con le sue forme prorompenti è stata per anni una delle principali protagoniste del cinema erotico italiano. Negli ultimi tempi ha avuto qualche problema giudiziario, poi nel 2004 ha partecipato al reality “Il ristorante” come locandiera.

E nel 2006 ha anche scritto il suo primo romanzo “L’amante del federale”. Oggi, però, Serena Grandi deve affrontare un grave problema di malasanità. Purtroppo durante un intervento di lipofilling i medici non si sono accorti dell’esistenza di un carcinoma sotto il seno sinistro. Se il medico avesse sottoposto l’attrice emiliana ad una mammografia prima dell’intervento il tumore sarebbe stato individuato in tempo. Ora Serena spiega cosa è successo al settimanale “Nuovo”.

“Se mi avessero detto che c’era un problema – dice oggi Serena Grandi – sarei corsa subito in ospedale. Avrei evitato l’intervento di chirurgia estetica al seno o forse l’avrei fatto in un secondo momento. La mia lotta contro il cancro era ben più importante”. Per nove mesi, da febbraio a novembre 2017, Serena è rimasta all’oscuro del male. Un tempo che è risultato decisivo. I medici non si sono accorti, durante l’intervento, dell’esistenza del tumore grande come una pallina da ping pong.





Serena Grandi si è accorta del tumore solo in un secondo momento anche grazie ai suoi cagnolini, mentre li portava in una borsa, avendo sentito un dolore. L’attrice ha quindi voluto lanciare un appello: “State molto attente e diffidate di chi si spaccia per grande medico in tv. Fanno gli interventi a favore di telecamera per appagare il loro ego e non per il bene dei pazienti”. Ora la lotta al tumore prosegue, Serena dovrà sottoporsi ad un nuovo e definitivo intervento per asportare il seno sinistro. A supportarla ci sono il figlio Edoardo Ercole e l’ex nemica Corinne Clery.

Intanto Serena Grandi ha deciso di intervenire legalmente coi suoi avvocati contro i medici che l’hanno operata senza accorgersi del tumore. In ogni caso la vip non vuole abbattersi. In autunno uscirà il suo ultimo libro “Serena a tutti i costi”. Più che un’autobiografia, una raccolta di lettere alle persone più care nella quale l’attrice ripercorre i momenti più importanti della sua lunga carriera e della sua vita. Non solo, presto torneremo a vedere Serena impegnata nella sua più grande passione, ovvero la recitazione.