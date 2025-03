Notizia sconvolgente per il mondo del cinema. L’amata attrice è morta dopo aver combattuto contro un brutto male. Fatale per lei, che aveva solamente 43 anni, un raro tumore del sistema endocrino, precisamente un carcinoma surrenalico. Aveva scoperto la terribile patologia nell’ottobre del 2023 e aveva inevitabilmente lasciato il lavoro.

L’attrice morta non si era mai persa d’animo, infatti cercava sempre di lanciare messaggi speranzosi anche se non nascondeva le difficoltà. Proprio a dicembre 2024 aveva rivelato: “Non vivrò così a lungo come avevo previsto”. Anche se colpita duramente dal cancro, nel maggio del 2024 si era fatta vedere sorridente al Festival di Cannes.

Leggi anche: “Purtroppo è morto”. Cinema in lutto, addio all’attore di Harry Potter: l’annuncio ufficiale, il dolore dei fan





Cinema in lutto, l’attrice è morta a 43 anni: fatale un raro tumore

L’attrice morta nella serata di domenica 16 marzo è Emilie Dequenne, originaria del Belgio. Classe 1981, era conosciuta da tutti per il suo ruolo nel film Rosetta quando era appena 18enne. Grazie a quella pellicola cinematografica, era stata in grado di conquistare il premio per la miglior interpretazione femminile al Festival di Cannes 1999.

Come ricordato dal sito di Repubblica, Emilie Dequenne aveva lavorato in una cinquantina di film e i principali sono i seguenti: A’ perdre la raison, La fille du RER, Pas son genre, Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait. Tra chi la sta piangendo in queste ore c’è senz’altro il regista Gilles Jacob: “Ha dato un’energia straordinaria a Rosetta, un film già di per sé potentissimo”.

Sacrée à 18 ans d'un Prix d'interprétation au Festival de Cannes, la comédienne Émilie Dequenne nous a quittés ce dimanche 16 mars 2025. Elle avait 43 ans. https://t.co/P5oZNg0dpx — Vogue France (@VogueFrance) March 17, 2025

Nel 2013, nel 2015 e nel 2018 Dequenne aveva vinto il Premio Magritte per la migliore attrice. Una perdita molto rilevante nel mondo cinematografico.