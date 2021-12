Lutto nel mondo del cinema. È morta la famosa attrice e star internazionale Sally Anne Howes. La donna fu resa celebre dal film Chitty Chitty Bang Bang. La donna aveva 91 anni. L’attrice, che interpretava Truly Scrumptious nel film musicale del 1968 insieme a Dick Van Dyke, è morta domenica. Sally ha goduto di una carriera variegata che ha attraversato sei decenni sia sullo schermo che sul palco. La sua grande occasione è arrivata quando aveva solo 12 anni e ha recitato nel film Thursday’s Child.

A seguito di recensioni positive, è stata incaricata da Ealing Studios. Ma è stato solo quando ha sostituito Julie Andrews in My Fair Lady a Broadway che è diventata un nome conosciuto da tutti. Da adolescente, Sally Anne Howes ha fatto la sua prima apparizione teatrale in Fancy Free, che in seguito l’ha portata ad ottenere numerosi ruoli da protagonista sul palco e sullo schermo. Nonostante il successo di Chitty Chitty Bang Bang, Sally è tornata ai ruoli teatrali, poiché il film di successo non è riuscito a rilanciare la sua carriera sullo schermo.

Sally Anne Howes in seguito ha spiegato che le piaceva “connettersi con il pubblico” nei suoi ruoli teatrali. Ha detto: “Mi sarebbe piaciuta una carriera cinematografica, ma non l’ho perseguita: ho semplicemente adorato entrare in contatto con il pubblico. “Il problema è che per essere ricordati, devi fare film”, ha detto al Palm Beach Post.





Sally Anne Howes è anche apparsa in spettacoli teatrali tra cui A Little Night Music, Camelot e Cenerentola. La sua interpretazione in Brigadoon le è valsa un Tony Award come migliore attrice protagonista in un musical nel 1963. Sally è nata a Londra nel 1930 dall’attrice e cantante Patricia Malone e Bobby Howes.

