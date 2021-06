Bellissima notizia per Sabrina Ferilli. L’attrice e volto noto della televisione sarà grande protagonista nel prossimo futuro. L’annuncio è praticamente ufficiale e i suoi fan non vedono l’ora di vederla all’opera. Non poteva arrivare una news più interessante per la donna, che ha già ottenuto enormi successi grazie alla serie ‘Svegliati amore mio’ e alla partecipazione a ‘Tu Si Que Vales’. Ma il domani le riserverà ancora altre sorprese e dunque il suo momento è da considerarsi a tutti gli effetti magico.

Poco tempo fa si è vociferato che sia in arrivo un’altra allettante proposta professionale. Dopo essere stata ospite a Domenica In il direttore di Rai 1 Stefano Coletta sembra sia intenzionato a puntare proprio su di lei per un interessante progetto. In realtà, esclusa la partecipazione nella trasmissione di Mara Venier, è da diverso tempo che Sabrina non lavora in Rai. Precisamente dal 2018. Secondo i bene informati il ritorno in Rai per Sabrina Ferilli è cosa fatta. Al momento non si hanno altri dettagli al riguardo.

Sabrina Ferilli è stata innanzitutto confermata nella prossima edizione di ‘Tu Si Que Vales’, ma soprattutto il grande annuncio riguarda l’ambito cinematografico. Infatti, farà parte del nuovo film del regista Leonardo Pieraccioni. La notizia era nell’aria da un po’ di tempo, ma adesso sono arrivate anche le conferme. Svelato anche il titolo del nuovo lavoro di Pieraccioni e anche da quando lei sarà protagonista insieme ad altri colleghi alle riprese della pellicola, che si preannuncia molto interessante.





A quanto pare, il set si aprirà ufficialmente il 14 giugno e le riprese dureranno fino ad inizio agosto. Le location saranno la capitale Roma, Firenze e la Svizzera. Oltre a Sabrina Ferilli ci saranno anche gli attori Gabriela Giovanardi, Eva Moore, Marcello Fonte, Valentina Pegorer, Giulia Perulli e Massimo Ceccherini. Questo quanto riferito da Pieraccioni: “Io sarò precisamente don Simone, un prete di strada con una chiesetta sempre in difficoltà. Ma finalmente riceverò da un eccentrico zio un’eredità in Svizzera”.

A livello personale Leonardo Pieraccioni ha una nuova compagna che risponde al nome di Teresa Magni. Il loro primo incontro risale al 2018 ed è stato un vero colpo di fulmine per entrambi. Anche se l’attore è molto, molto riservato sulla sua vita sentimentale c’è un aspetto che è trapelato dalle pagine dei rotocalchi rosa: i due non convivono. E sono davvero molto rari gli scatti nei quali si ritraggono.