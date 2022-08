Cinema italiano in lutto, l’attrice è morta nella sua casa: con quel film diventò un’icona

Lutto nel mondo del cinema e della televisione. L’attrice Rossana Di Lorenzo muore nella sua casa romana. Aveva 84 anni ed era sorella di Maurizio Arena. Tra i suoi ruoli più importanti, quello di moglie del personaggio interpretato da Alberto Sordi in uno degli episodi di ‘Il comune senso del pudore’.

Rossana Di Lorenzo muore a 84 anni. A darne notizia all’Adnkronos è stato il nipote e attore Pino Insegno. Originaria di Roma, classe 1938, Rossana Di Lorenzo è riuscita a costruire una carriera cinemtografica encomiabile accanto ai nomi dei più celebri sul grande schermo.





Da “Senza famiglia nullatenenti cercano affetto” diretto da Vittorio Gassman a “Per amare Ofelia” di Flavio Mogherini, ma anche “L’eredità Ferramonti” di Mauro Bolognini e “Ballando ballando” di Ettore Scola, senza dimenticare Carlo Vanzina e Alberto Sordi.

E proprio a proposito di Alberto Sordi, conosciuto nel 1970 sul set del film Il presidente del Borgorosso Football Club, Rossana Di Lorenzo ha raccontato: “Sordi mi aveva visto sui giornali, lui voleva na faccia romana così me chiama pe’ telefono, ride come solo lui sa fa’ e me domanda Come va Contessa?”. L’attrice ha in più occasioni ricordato il forte legame d’amicizia con il collega attore.

Poi aggiunge: “E così vado a fare il provino in Emilia Romagna, dove stava, con mio figlio che allora aveva sei o sette anni”. Non solo il grande ma anche il piccolo schermo nella carriera di Rossana Di Lorenzo. Dopo il rifiuto al cast di Federico Fellino, l’attrice ha ricevuto la proposta di Ettore Scola per “Ballando ballando”. Da lì anche “Subbuglio” accanto a Giancarlo Magalli e in teatro nello spettacolo “Soap” con il nipote Pino Insegno.

