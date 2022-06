Regista accusato di violenza sessuale. Il premio Oscar Paul Haggis è stato fermato Ostuni, in provincia di Brindisi, in Puglia, con l’accusa di violenza sessuale e lesioni personali aggravate. La notizia è stata annunciata con un comunicato dalla Procura di Brindisi, dove si legge che il regista avrebbe costretto una giovane donna straniera a subire rapporti sessuali per due giorni nella cittadina pugliese dove si sta svolgendo l’evento Allora Fest.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, e spiegato nella nota della procura di Brindisi, la donna è stata poi accompagnata dal regista all’aeroporto Papola Casale di Brindisi e lasciata lì alle prime luci dell’alba, nonostante le sue precarie condizioni fisiche e psicologiche. In aeroporto la presunta vittima delle violenze è stata assistita dal personale di Aeroporti di Puglia e della polizia di frontiera che, dopo averle prestato le prime cure, l’ha accompagnata negli uffici della squadra mobile.

Regista accusato di violenza sessuale – Qui la polizia ha raccolto la denuncia e la ricostruzione dei fatti della donna, una vecchia conoscenza del Premio Oscar, poi accompagnata all’ospedale Perrino di Brindisi dove è stato attivato il “protocollo rosa” per le vittime di violenza. Le accuse di violenza sessuale e lesioni personali aggravate a Paul Haggis non sono le prime, secondo quanto ricostruiscono i quotidiani il regista di “Crash” sta affrontando una causa civile negli Usa, nata dalle accuse dell’addetta stampa Haleigh Breest, che aveva dichiarato di essere stata stuprata dal regista nel 2013.

“Fate accertamenti il prima possibile, sono totalmente innocente”, ha detto il regista Paul Haggis, il regista accusato di violenza sessuale e sottoposto a fermo indiziario dalla Procura di Brindisi. La dichiarazione è stata consegnata attraverso il suo avvocato Michele Laforgia, del foro di Bari. Come si legge nel comunicato della Procura, il regista è “gravemente indiziato dei reati di violenza sessuale aggravata e lesioni personali aggravate” nei confronti di una 30enne inglese.

Paul Haggis, who directed and co-wrote the Oscar-winning drama "Crash," was arrested Sunday in Italy on charges of aggravated sexual violence and aggravated personal injuries, local police said. https://t.co/sSl38jAfOm