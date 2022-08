Cinema in lutto, addio a un vero genio. Il suo lavoro resterà nella storia, stroncato dalla malattia

Ralph Eggleston, animatore, art director e scenografo vincitore del premio Oscar presso i Pixar Animation Studios, è morto lunedì dopo una lunga battaglia contro un cancro al pancreas. Aveva 56 anni. Eggleston ha vinto l’Oscar del cortometraggio animato per aver scritto e diretto il film Pixar del 2001 “For the Birds”.

La Pixar ha twittato un omaggio, dicendo: “La Pixar e il mondo gli saranno per sempre grati”. L’animatore è stato anche direttore artistico dell’originale ” Toy Story ” e il suo lavoro come artista è stato visto in numerosi film Pixar tra cui “Monsters, Inc.”, “Alla ricerca di Nemo”, “Wall-E”, “Cars, “Gli incredibili” e “Dentro e fuori”.





Ralph Eggleston, morto l’art director e animatore Pixar e Disney

Il suo ultimo lavoro accreditato è stato in “Soul” del 2020, dove ha lavorato come artista dello sviluppo all’interno del dipartimento artistico.”Adios Maestro Ralph Eggleston”, ha scritto in un post su Twitter Jorge R. Gutierrez, il creativo di “El Tigre: Le avventure di Manny Rivera” e “Il libro della vita”. Anche Steven Clay Hunter, regista per la Pixar, ha commentato la drammatica notizia su Twitter: “Un talento incredibile. Meraviglioso essere umano. Fottuto cancro”.

Anche Chris Burrows lo ha ricordato: “RIP Eggman. Il mondo dell’animazione è molto più oscuro oggi. Mi mancherà soprattutto il modo in cui consigliavi con entusiasmo i vecchi film horror, con tanto di aneddoti sul reparto artistico. Il fatto che ti piacevo è uno dei miei risultati più orgogliosi”. Prima del lavoro della Pixar, il lavoro di Eggleston ha lavorato per”FernGully: The Last Rainforest”, “Aladdin”, “The Lion King” e “Pocahontas”.

In memory of Ralph Eggleston—animator, director, art director, storyboard artist, writer, production designer, and our dear friend. Pixar and the world will be forever grateful. ❤ pic.twitter.com/YzZACENcZw — Pixar (@Pixar) August 29, 2022

Ralph Eggleston è nato a Baton Rouge, in Los Angeles, nel 1965. Ha vinto il suo primo Annie Award per il miglior risultato individuale nella scenografia grazie al suo lavoro sul classico Pixar “Toy Story”. In seguito ha vinto altri tre Annie Awards per “Alla ricerca di Nemo” nel 2004, “Inside Out” nel 2015 e il Winsor McCay Award alla carriera nel 2016. Eggleston è stato anche insignito del VIEW Visionary Award nel 2019.

