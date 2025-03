Il mistero attorno alla morte di Gene Hackman e della moglie Betsy Arakawa rimane irrisolto. Dopo aver inizialmente escluso l’ipotesi di una fuga di gas, gli investigatori stanno ora rivalutando questa possibilità come possibile causa del decesso della coppia.

A riferirlo sono stati alcuni agenti di polizia durante un’intervista al programma Today della NBC. Hackman, 95 anni, è stato rinvenuto privo di vita nella sua abitazione a Santa Fe, nel New Mexico. Il corpo della moglie Betsy, 63 anni, è stato trovato in un’altra stanza, in avanzato stato di decomposizione. La residenza dell’attore, vincitore di due premi Oscar, era alimentata a gas naturale, e si ipotizza che una perdita possa essersi dissipata prima della scoperta dei corpi.





Gene Hackman è morto il 17 febbraio. La scoperta e il nuovo esame fondamentale

Nell’abitazione è stato ritrovato morto anche un cane, nascosto dentro un armadio del bagno, mentre due pastori tedeschi sono sopravvissuti. Durante una conferenza stampa tenutasi venerdì pomeriggio, lo sceriffo della contea di Santa Fe, Adan Mendoza, ha spiegato che il pacemaker dell’attore è stato esaminato dopo il ritrovamento dei corpi. Secondo quanto dichiarato dal medico legale di Santa Fe, il primo esame autoptico non ha rilevato segni di violenza esterna su nessuno dei due corpi.

L’analisi del pacemaker potrebbe rivelarsi cruciale per determinare le circostanze e la tempistica del decesso. Dai primi accertamenti emerge che la coppia potrebbe essere morta prima di quanto ipotizzato in un primo momento. Entrambi i cadaveri mostravano evidenti segni di decomposizione, con mani e piedi in stato di mummificazione. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire gli ultimi giorni di vita dell’attore, grazie ai dati registrati dal suo pacemaker.

Secondo la polizia, il dispositivo segnala che Hackman è deceduto il 17 febbraio, oltre una settimana prima del ritrovamento dei corpi. “È stato condotto un primo interrogatorio del pacemaker del signor Hackman”, ha dichiarato Mendoza ai giornalisti riuniti fuori dalla stazione dello sceriffo di Santa Fe venerdì pomeriggio. “Questo ha rivelato che il suo ultimo evento cardiaco è stato registrato il 17 febbraio 2025. Credo che sia un’ottima ipotesi che quello sia stato il suo ultimo giorno di vita”.