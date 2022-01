Pio e Amedeo sono una delle coppie più conosciute della tv. Recentemente la loro partecipazione a “Uà” lo speciale in quattro puntate di e con Claudio Baglioni aveva generato non poche polemiche. Il programma, infatti, ha perso la battaglia degli ascolti con “Ballando con le Stelle” di Milly Carlucci. E il pubblico non ha gradito la presenza dei due comici in un contesto ritenuto lontano dallo stile spesso ‘sguaiato’ di Pio e Amedeo.

I giudizi di alcuni telespettatori sono state impietosi: “Ma hanno mai fatto ridere qualcuno?”. “Non capisco tutta questa necessità di infilare Pio e Amedeo in ogni dove. Sono in saldo? Cachet in offerta al 70% di sconto?” e così via. Non solo. Per i due è arrivata anche l’assenza forzata al “Capodanno in musica”, il concertone con Federica Panicucci andato in onda su Canale5. Amedeo Grieco, infatti, ha dovuto rispettare un periodo di quarantena fiduciaria in attesa di sapere se fosse positivo al Covid o meno.

Insomma, non è un periodo felicissimo per Pio e Amedeo. Ma, proprio in queste ore è uscita una notizia che sicuramente risolleverà il morale ai due. Il loro film commedia “Belli Ciao” uscito durante queste feste natalizie non sta andando bene, sta andando benissimo. Diretto dal regista Gennaro Nunziante, lo stesso che ha fatto le fortune cinematografiche di Checco Zalone, in appena due giorni di programmazione ha fatto letteralmente il botto.





Su 391 schermi il film di Pio e Amedeo “Belli Ciao” ha raggiunto la ragguardevole cifra di 998mila e 982 euro. Quasi un milione di euro, niente male davvero. Soprattutto la commedia italiana ha battuto kolossal a stelle e strisce come “Matrix Resurrections” e “Spider Man No Way Home”.

Nel film Pio e Amedeo sono due amici che crescono fin da bambini insieme. Sembrano inseparabili, poi però un giorno Pio lascia la terra natia, la Puglia, per andare a cercare fortuna al nord. Amedeo resta invece nel suo a paese, contrario alla “fuga di cervelli”. Un giorno i due si incontrano di nuovo, ma adesso Pio è un imprenditore di successo, ha un’influencer come fidanzata e vuole aiutare la comunità e il luogo della sua infanzia. L’amicizia ritorna, ma i colpi di scena sono dietro l’angolo. Chissà, forse anche stavolta ci sarà chi non apprezzerà, ma intanto Pio e Amedeo gongolano…