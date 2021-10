“Tutta papà”. Occhi profondi e capelli scuri, la figlia VIP è uno splendore. Cinema e musica le sue passioni

Bellissima attrice, bravissima cantante. Molto giovane, classe 1993, parliamo di una donna che sta conquistando il mondo dello showbiz. E lo sta facendo a suon di critiche positive e fan in visibilio. Ma forse non tutti sanno che la protagonista della nostra storia è una nota figlia d’arte. Prima di svelarvi di chi stiamo parlando vi diamo alcuni indizi. È nata e cresciuta a New York. Poi, all’età di 11 anni, si è trasferita con la famiglia a Los Angeles.

Qui ha cominciato a studiare recitazione e nel corso degli anni sono arrivate alcune parti in diverse serie tv. Ma non finisce qui, perché la nostra vip è anche una cantautrice. Ha firmato infatti diversi singoli e ha pubblicato ben quattro album. Una sua canzone, “Nothing Ever None”, è stata anche scelta come colonna sonora del film “Un giorno questo dolore ti sarà utile”.

A ben guardare la sua foto la somiglianza con il papà c’è tutta. L’avete riconosciuta? Beh, ve lo diciamo: si tratta di Kathryn Gallagher, figlia dell’attore Peter Gallagher e di Paula Harwood. I due si sono sposati nel 1983. Sette anni dopo ecco il primo figlio, James, che è un regista e scrittore. Nel 1993 è arrivata anche Kathryn che nel tempo si è affermata come attrice. Ha partecipato anche al musical “Jagged Littel Pill”.





Certo al momento quanto a fama non c’è paragone col papà. Peter Killian Gallagher è noto soprattutto per aver interpretato Sandy Cohen nella serie televisiva “The O.C.” e per il ruolo di William Dodds, vice capo della polizia di New York in “Law & Order – Unità vittime speciali”. Di sicuro però Kathryn promette davvero bene e sta bruciando le tappe. D’altronde buon sangue non mente!

Nella foto in cui compaiono insieme padre e figlia la somiglianza si nota davvero. Stesso sorriso e sguardo che colpisce. Noi non possiamo che augurare a Kathryn di seguire le orme del papà, l’attore Peter Gallagher, e di ottenere altrettanti risultati e successi. Sicuramente non le mancheranno i consigli di chi ha calcato la scena ben prima di lei…