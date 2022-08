“Ricoverato d’urgenza”. L’attore in ospedale dopo un malore. Le sue condizioni

Paura per Nicholas Brendon, lo Xander di Buffy: l’attore è stato ricoverato in ospedale dopo aver subito un “incidente cardiaco”. A dare la notizia la sorella. Scrive sui social: “Nicky sta bene ora, ma ha dovuto essere portato d’urgenza al pronto soccorso circa due settimane fa a causa di un incidente cardiaco (tachicardia/aritmia)”, ha sottotitolato una serie di foto su Instagram di Brendon lunedì che lo mostrano in un’ambulanza e in un ospedale.



“Nicky manda il suo amore e voleva che mi scusassi per il fatto che non è andato in diretta così tanto ultimamente e per dare a tutti un aggiornamento”. Non è la prima volta che l’attore si trova davanti a problemi di salute. Continua la sorella: “Alcuni di voi potrebbero ricordare che ha avuto un incidente simile dopo il suo secondo intervento chirurgico alla colonna vertebrale l’anno scorso (per Cauda Equina). Questa volta sta cercando di riposarsi un po’ di più e si è concentrato sugli appuntamenti medici”.





Paura per Nicholas Brendon, l’attore è stato ricoverato in ospedale



I fan scioccati hanno invaso la sezione dei commenti per augurare meglio a Nicholas, inviandogli “auguri di guarigione” mentre gli dicevano che stavano “pregando”. “Guarisci presto Nicky! Pregando per te”, ha scritto uno accanto a un’emoji del cuore, mentre un secondo è intervenuto aggiungendo: “Invio di auguri di guarigione”. La sorella di Nicholas ha concluso il post con una serie di hashtag, tra cui la condizione della colonna vertebrale Cauda Equina. (Leggi anche “Ci vediamo domani”. Cira, 26 anni, muore prima di riabbracciare l’amica: paese sotto choc)



Come detto, la fama di Nicholas Brendon è legata alla serie tv Buffy con Sarah Michell Gellar. Da giovane avrebbe desiderato diventare un giocatore professionista di baseball, ma una ferita a un braccio l’obbligò a cambiare obiettivo. A vent’anni decise di diventare attore per superare i suoi problemi di balbuzie, ma rinunciò dopo due anni perché, disse, «non sopportavo i giochi politici di Hollywood». Decise invece di tornare a scuola a studiare medicina, ma neanche questo funzionò.



Tentò altri lavori, incluso assistente idraulico, addetto alle pulizie, consulente familiare, cameriere e assistente alla produzione per il programma televisivo Dave’s World. Tentò nuovamente la carriera di attore dopo essere stato licenziato da uno di questi lavori. Dopo due mesi di audizioni ottenne il ruolo di Xander in Buffy.

