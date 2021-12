“Ha un tumore”. Cinema sotto choc, l’attrice 28enne operata: mistero sulle sue condizioni

A dare la notizia è stato il portale K-Pop che cita un comunicato rilasciato dall’agenzia Artist Company che segue l’attrice classe 1991. “All’attrice è stato diagnosticato un carcinoma papillare alla tiroide ed è stata sottoposta a un intervento chirurgico raccomandato del medico. L’attrice è molto dispiaciuta per non poter essere insieme ai suoi fan, durante la presentazione di “Special Delivery”. Ora si concentrerà sulla guarigione, in modo tale da incontrare tutti in futuro. Grazie”.



Poche parole che non fanno piena luce sulle sue condizioni. La notizia arriva a pochi giorni dall’anteprima di “Special Delivery”, il suo ultimo film. Ora, per l’attrice coreana Park So Dam è tempo di riposo. Il carcinoma della tiroide che ha colpito l’attrice viene considerato una neoplasia rara in quanto costituisce il 2% di tutti i tumori. Si può manifestare a tutte le età, con massima incidenza tra i 25 e i 60 anni e con una maggiore prevalenza nel sesso femminile.



Tali neoplasie sono invece molto rare nei bambini. La sopravvivenza è molto elevata, superando il 90% a 5 anni nelle forme differenziate. Stella emergente del cinema Park So Dam haa iniziato la sua carriera di attrice nel cinema indipendente. Ha recitato per la prima volta per i canali ufficiali nel 2015, dopo aver fatto un’ottima impressione con le sue performance in Gyeongseong hakgyo: Sarajin sonyeodeul e Geom-eun sajedeul.







Pellicole per le quali Park So Dam ha ricevuto una triplice nomination come Migliore attrice esordiente e ha vinto il Busan Film Critics Awards. Nel 2016, ha ottenuto il ruolo di protagonista nel serial televisivo della KBS2 Beautiful Mind e in Cinderella-wa ne myeong-ui gisa della tvN. Ha conquistato la fama mondiale grazie a Parasite, film vincitore della Palma d’Oro e dell’Oscar, nel quale ha interpretato Kim Ki-jung.



Park So Dam ha recitato anche a teatro nel 2017 in The Student and Mr Henri. Seguita da oltre 1 milione di utenti su Instagram, pubblica gli scatti della sua vita di tutti i giorni e del suo lavoro. Sul difficile periodo che sta attraversando non c’è per ora traccia.