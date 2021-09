“Ubriaco e scalzo”. L’attore irriconoscibile accompagnato fuori da un bar: “Lo abbiamo scambiato per un senza tetto”

La vicenda ha come protagonista una vera star del cinema. Infatti per l’attore premio Oscar non sono state ore del tutto facili. Alcuni testimoni oculari hanno dichiarato per le pagine de Sun che hanno assistito alla scena, rimanendo del tutto senza parole quando hanno capito che a creare caos è stato proprio il divo del grande schermo.

Liti con lo staff all’interno dei locali di un lussuoso bar del Nevada, lui irriconoscibile, “ubriaco e molesto”. Non è l’incipit di una sceneggiatura da interpretare, non questa volta. Forse l’attore, premio Oscar per l’interpretazione di un alcolizzato in “Via da Las Vegas”, ha preso troppo sul serio quella parte.

Seduto sul divanetto e vestito di pantaloni leopardati, una maglietta nera e senza scarpe, questa la descrizione dell’uomo espulso dal Prime Rib di Lawry. Immagini che poi sono state diffuse attraverso un video reso noto dal Sun: una storia più che vera, altro che film.





“Con nostro grande choc, si è scoperto che si trattava di Nicholas Cage. Era completamente distrutto e stava litigando un po’ con lo staff”, queste le parole del testimone oculare. Proprio lui, l’attore di innumerevoli pellicole cinematografiche, scambiato per un senzatetto.

Drunk Nicholas Cage mistaken for homeless man as he's kicked out of Vegas restaurant for becoming aggressive.

The hollywood star was filmed being kicked out of a Las Vegas restaurant after getting into a drunken tiff with staff. ⁦@LasVegasLocally⁩ pic.twitter.com/d9AgFig6TC September 24, 2021

Tutti, nessuno escluso, non potevano che pensare che fosse appunto “un senzatetto completamente ubriaco e molesto”. Il testimone ha raccontato che “era così ubriaco che riusciva a malapena a mettersi le infradito prima di essere stato accompagnato fuori”. E scoprire, solo dopo, che si trattava di Nicholas Cage, una bella sorpresa non credete?