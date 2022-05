“Riposa in pace”. Cinema in lutto per la morte del discusso attore: aveva 34 anni

Morto l’attore Logan Long. La scomparsa del 34enne è stata confermata dall’amico e collaboratore Fallon West tramite una dichiarazione all’agenzia di stampa del settore AVN: Adult Video News. “È morto in ospedale e i medici hanno fatto tutto il possibile”, ha detto West, 32 anni. “Era malato di polmonite in ospedale e non ce l’ha fatta”.

Morto l’attore Logan Long – Nato il 7 febbraio 1988 a Toluca Lake, in California, Logan Long è entrato nell’intrattenimento per adulti nel 2016. Durante la sua breve ma prolifica carriera nel porno, l’attore ha recitato in oltre mille filma e ha avuto numerosi riconoscimenti, tra cui un premio AVN come miglior attore non protagonista nel 2019 per il suo ruolo in “La seduzione di Heidi” di Adam & Eve Pictures.





Morto l’attore Logan Long: aveva 34 anni

Logan Long è morto in un ospedale di Los Angeles dopo una battaglia contro la polmonite. Aveva 34 anni.”Ho amato Logan con tutto il mio cuore, e io e la sua famiglia siamo in lutto… È devastante che Logan se ne sia andato”, ha detto il suo collega e amico. Per l’attore, essere una porno star è stato un sogno diventato realtà. “Ho sempre saputo che questa è una buona professione per me”, ha detto il californiano ad AVN nel 2017.

“Ho posseduto due attività in passato e non me la sono sentita più di farlo. Volevo solo qualcosa nella mia normale vita di tutti i giorni, che è il sesso. E mi sentivo come se fossi pagato per questo mentre lo facevo”, ha aggiunto. La perdita di Long ha provocato la reazione di molti colleghi dell’industria del porno.

“Sono devastato dalla notizia della morte di Logan”, ha affermato il proprietario di Adult Talent Managers Mark Schechter, che ha rappresentato l’intrattenitore per adulti. “Rimarrà per sempre un posto nel mio cuore. Riposa in pace, mio ​​caro Logan. La morte di Long arriva dopo le recenti scomparse degli attori Angelina Please e Raven Alexis.

Morta a 31 anni la controversa attrice, il suo corpo trovato in auto: “Si è suicidata”