“Notizia devastante”, ha scritto Jack Black, protagonista di School of Rock, in un post sui social: “Kevin se n’è andato, troppo presto. Aveva un’anima bellissima. Tantissimi i ricordi, ho il cuore a pezzi. Mando tanto amore alla sua famiglia e a tutta la comunità di School of Rock”.

A dare il triste annuncio il Chicago Sun-Times che riporta che a uccidere l’attore sarebbe stata una donna di 20 anni alla guida di una Hyundai Sonata. Il 32enne si trovava in bicicletta e secondo quanto riportato dai quotidiani locali sarebbe stato investito mentre percorreva la strada intorno all’una e venti. L’attore è deceduto poco dopo essere stato investito da un’auto condotta da una ventenne.





Kevin Clark era conosciuto per aver recitato nel celebre film School Rock quando era solo adolescente e vestiva i panni del batterista prodigio Freddy Jones. Il film, uscito nelle sale nel 2003 e diretto da Richard Linklater, è una commedia musicale sceneggiata da Mike White appositamente per Jack Black, che ha vestito i panni del protagonista, lo squattrinato musicista Dewey Finn che sogna di diventare un divo del rock e si finge professore per insegnare musica in una scuola.

SCHOOL OF ROCK, Jack Black, Kevin Alexander Clark, 2003. ©Paramount/courtesy Everett Collection

Dopo quell’esperienza aveva continuato a suonare la batteria, ultimamente era attivo nella band Jess Bess and the Intentions. Aveva recentemente creato una nuova band, con sua madre, Allison Clark, la quale ha parlato al Chicago Sun-Times dell’amore di suo figlio per la musica. Tantissimi i messaggi dei fan del film, tra loro anche Rivkah Reyes, che interpretava Katie nel film, la quale ha definito Kevin Clark un “essere umano dal cuore grande e caloroso”.

“È una notizia devastante, se ne è andato troppo presto. Ho tanti bei ricordi insieme. Il mio cuore è spezzato”, ha scritto su Instagram l’attore Jack Black, pubblicando anche due foto che lo ritraggono insieme a lui.