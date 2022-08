“Una vita per la recitazione”. Dalle serie tv ai film, cinema in lutto per la scomparsa dell’attore

Morto Clu Gulager, l’attore si è spento a 93 anni nella casa del figlio. È stato proprio John Gulager a dare la notizia a THR, spiegando che il padre se n’è andato sereno, dopo una vita di successo e fama, accerchiato dagli affetti più cari.

Clu Gulager ha iniziato la sua carriera cinematografica in televisione, a partire dagli anni Cinquanta, prima di diventare un personaggio come Billy the Kid in The Tall Man all’inizio degli anni Sessanta. Ha continuato a recitare nel ruolo di Emmet Ryker in un’altra serie western, The Virginian, tra la metà e la fine degli anni Sessanta.





In televisione è noto per aver recitato in serie tv come Gli intoccabili, Bonanza, The Mod Squad, CHiPs, Supercar, MacGyver e Walker, Texas Ranger. Ha avuto anche un ruolo in ‘The Last Picture Show’ di Peter Bogdanovich nel 1971 e ha avuto ruoli importanti nei film dell’orrore come ‘The Initiation’ del 1984 e un anno dopo in ‘Il ritorno dei morti viventi’ di Dan O’Bannon e “A Nightmare on Elm Street 2: Freddy’s Revenge” di Jack Sholder.

La nuora di Gulager, Diane Goldner, ha confermato la morte di Clu Gulager e ha anche condiviso una dichiarazione su Facebook: “Clu era tanto premuroso quanto leale e devoto al suo mestiere. Un membro orgoglioso della nazione Cherokee, un trasgressore, acuto e astuto e dalla parte, sempre, degli oppressi. Era di buon umore, un avido lettore, tenero e gentile. Rumoroso e pericoloso. Era scioccato di essere sopravvissuto, anche un giorno dopo la morte di Miriam Byrd-Nethery, l’amore della sua vita, 18 anni fa”.

Morto Clu Gulager, l’attore si è spento a 93 anni – L’ultimo grande film a cui ha preso parte è stato nel 2019 in ‘C’era una volta a Hollywood’ di Quentin Tarantino, dove interpretava il ruolo del proprietario di una libreria. Ha sposato attrice Miriam Byrd-Nethery nel 1960 e sono rimasti sposati fino alla morte della moglie, avvenuta nel 2003. L’attore lascia i suoi figli, John e Tom, e il nipote Clu Mosha.

