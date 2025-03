La morte dell’iconico attore Gene Hackman, 95 anni, e di sua moglie Betsy Arakawa, 65 anni, avvenuta nella loro residenza di Santa Fe, New Mexico, continua a sollevare interrogativi. Le indagini, secondo quanto riportato dal Mirror, potrebbero presto portare alla verità, con l’ufficio dello sceriffo Adan Mendoza che sta esaminando con attenzione le immagini della scena del ritrovamento. Uno dei punti ancora poco chiari riguarda la porta d’ingresso della villa: era aperta o chiusa? Le versioni fornite finora sembrano discordanti.

La polizia potrebbe presto rendere pubbliche le immagini raccolte. Venerdì 7 marzo 2025, lo sceriffo Mendoza terrà una conferenza stampa con i funzionari dei vigili del fuoco e i medici legali, momento in cui potrebbero emergere dettagli chiave sulle cause del decesso di Hackman e Arakawa.

La teoria principale e le ultime scoperte

Negli ultimi giorni, la teoria del dottor Michael Baden ha guadagnato credito. Il medico legale sostiene che Hackman sia deceduto per un arresto cardiaco improvviso, dato che l’autopsia non ha rilevato segni di violenza né tracce di monossido di carbonio nel sangue. L’attore soffriva di una grave malattia cardiaca cronica e, secondo Baden, era anche iperteso. Per quanto riguarda la moglie, il medico ipotizza che, nel tentativo di soccorrere il marito, Betsy Arakawa sia caduta in bagno, battendo la testa e riportando una lesione cerebrale fatale. Accanto al suo corpo sono stati trovati numerosi farmaci. Il loro cane, un pastore tedesco, è stato rinvenuto senza vita, probabilmente morto per disidratazione.

Il 26 febbraio 2025, alle 13:45 (ora locale), un addetto alla manutenzione della villa ha allertato i soccorsi dopo aver notato la porta d’ingresso aperta e intravisto il corpo di Arakawa attraverso una finestra. La sua chiamata al 911 è stata chiara: “Mandate subito qualcuno qui”. Gli agenti, una volta arrivati, non hanno riscontrato segni di effrazione. Hackman è stato trovato in una stanza con accanto il suo bastone e gli occhiali da sole. Il cadavere della moglie era in bagno. Secondo lo sceriffo Mendoza, entrambi i corpi erano in stato avanzato di decomposizione, con “mummificazione delle mani e dei piedi”, suggerendo che i decessi fossero avvenuti diversi giorni prima, forse anche due settimane. L’analisi del pacemaker dell’attore ha rivelato che si è spento il 17 febbraio.

Gli investigatori stanno seguendo tre piste principali: omicidio, suicidio di coppia o un avvelenamento da monossido di carbonio. Tuttavia, quest’ultima ipotesi sembra essere stata scartata dopo i test negativi sulle vittime. Mendoza ha dichiarato che le morti rimangono “abbastanza sospette” da giustificare ulteriori indagini. In particolare, il ritrovamento delle pillole accanto al corpo di Arakawa e di altri farmaci nella casa è considerato “un elemento preoccupante” dagli inquirenti. Tra gli oggetti sequestrati nella villa figurano i due cellulari della coppia, documenti medici e un’agenda, oltre a una serie di medicinali, tra cui un farmaco per la tiroide, il Tylenol per il dolore cronico, e il Diltiazem per la pressione alta e l’angina.

Gli investigatori stanno ricostruendo il periodo che ha preceduto la loro morte. L’ultima apparizione pubblica della coppia risale al 28 marzo 2024, quando sono stati fotografati al Pappadeaux Seafood Kitchen di Santa Fe. L’ultima volta che hanno preso parte a un evento di Hollywood risale invece ai Golden Globes del 2003, quando Hackman ricevette il prestigioso Cecil B. DeMille Award.

Secondo fonti vicine alla coppia, negli ultimi mesi la salute di Hackman era in rapido declino. Era costretto a restare in casa da almeno due mesi e non andava più in bicicletta da più di un anno. Arakawa, da parte sua, si prendeva cura di lui con grande dedizione, proteggendolo anche durante la pandemia con rigide precauzioni sanitarie. Tuttavia, sembra che negli ultimi tempi si fosse allontanata dalla sua famiglia: la madre malata di demenza non riceveva più chiamate dalla figlia dall’ottobre precedente. Anche le figlie di Hackman, nate dal suo primo matrimonio, non erano in contatto con lui da settimane.

Le indagini proseguono e la conferenza stampa del 7 marzo potrebbe fornire nuovi dettagli cruciali. Resta da chiarire se Hackman e Arakawa siano morti contemporaneamente o a distanza di giorni. Qualunque sia la verità, la scomparsa della coppia ha lasciato un vuoto nel mondo del cinema e nella comunità che li conosceva e li amava.

